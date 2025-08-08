Murió Jim Lovell, el legendario comandante de la Apolo 13

El mundo despide a James "Jim" Lovell Jr., el icónico astronauta y comandante de la misión Apollo 13, quien falleció el 7 de agosto a los 97 años.

Su legado como pionero de la exploración espacial, su valentía ante la adversidad y su rol en una de las misiones más emblemáticas de la NASA quedan grabados en la historia.

Lovell, nacido el 25 de marzo de 1928 en Cleveland, Ohio, fue un héroe de la era espacial. Graduado de la Academia Naval de EE.UU. en 1952, sirvió como piloto de pruebas y aviador naval antes de unirse a la NASA en 1962.

Participó en cuatro misiones espaciales: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 y Apollo 13.

En 1968, como piloto del módulo de mando en Apollo 8, se convirtió en uno de los primeros humanos en orbitar la Luna junto a Frank Borman y William Anders.

A statement from the family of Apollo astronaut Jim Lovell on his passing:



"We are saddened to announce the passing of our beloved father, USN Captain James A. "Jim" Lovell, a Navy pilot and officer, astronaut, leader, and space explorer. He was 97.



We are enormously proud of…

Sin embargo, fue su liderazgo en Apollo 13 en 1970 lo que lo inmortalizó. La misión Apollo 13, destinada a ser el tercer alunizaje de la NASA, se convirtió en un desafío de supervivencia tras una explosión en un tanque de oxígeno a 320.000 kilómetros de la Tierra.

Lovell, junto a los astronautas Jack Swigert y Fred Haise, y el equipo en tierra, lograron sortear el desastre con ingenio y determinación, regresando sanos y salvos.

La frase “Houston, we’ve had a problem” (a menudo citada como “Houston, we have a problem”), pronunciada por Lovell, se convirtió en un símbolo de resiliencia.

El administrador de la NASA, Dean Duffy, expresó en un comunicado: “Estamos entristecidos por el fallecimiento de Jim Lovell, comandante de Apollo 13 y veterano de cuatro vuelos espaciales. Su vida y trabajo inspiraron a millones. Su coraje bajo presión ayudó a forjar nuestro camino a la Luna y más allá, un viaje que continúa hoy”.

La hazaña de Apollo 13 fue inmortalizada en la película de 1995 Apollo 13, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, quien encarnó a Lovell.

El filme, basado en el libro Lost Moon coescrito por Lovell, capturó la tensión y el triunfo de la misión, consolidando su impacto cultural.

Lovell también hizo un cameo en la película, interpretando al capitán del USS Iwo Jima, el barco que recuperó a la tripulación.

Además de su carrera en la NASA, Lovell fue un conferencista y autor que inspiró generaciones.

Recibió numerosos reconocimientos, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad y el Ambassador of Exploration Award de la NASA en 2009.

Su vida, marcada por la valentía y la curiosidad, deja un legado imborrable en la exploración espacial.

La familia de Lovell, en un comunicado compartido por la NASA, expresó: “Estamos tristes por anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, el Capitán de la Marina James A. ‘Jim’ Lovell, piloto naval, astronauta, líder y explorador del espacio. Estamos enormemente orgullosos”.