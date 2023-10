Lampedusa, un paraíso italiano que a la vez es un infierno social

Sergio Suppo

Sergio Suppo, enviado de Cadena 3 al Vaticano por la creación de los tres cardenales argentinos, llegó a Lampedusa, un escenario de infierno social en el que miles de inmigrantes que quieren llegar a Europa mueren y que es al mismo tiempo un paraíso turístico.

La isla en medio del Mediterráneo pertenece a la provincia de Sicilia pero está más cerca de África: está a 135 kilómetros al norte de Túnez y a 200 al sur de Sicilia. Quien pisa Lampedusa y logra llegar vivo, adquiere el derecho de entrar a Europa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La isla tiene 7.000 habitantes y mientras se camina por el centro del sitio al que van miles de turistas a disfrutar de las calles también se encuentran carteles de manifestantes y un enorme galpón que es un centro de acogida, que se desbordó en el último tiempo por la cantidad de inmigrantes.

La guardia costera italiana rescata a aquellos que en barcas precarias no logran llegar y sobreviven, en el medio de un debate político en el que muchos países no quieren recibir inmigrantes. Italia pide que los acojan, ya que la mayoría entra por Italia y no se quiere quedar.

Una isla atravesada por todos los imperios que también fue el final del famoso cantante Domenico Modugno.