Repercusiones del choque de Colapinto: Alpine y un piloto salieron a respaldarlo

El Gran Premio de Imola dejó una jornada de clasificación intensa, marcada por el fuerte accidente del piloto argentino Franco Colapinto en su regreso a la Fórmula 1 con Alpine.

El joven de Pilar, que estaba sorprendiendo con un sólido desempeño en su primer fin de semana con la escudería francesa, perdió el control de su monoplaza al salir de la Variante Tamburello, impactando contra las barreras al final de la Q1. A pesar del duro golpe, Colapinto salió ileso y recibió un cálido apoyo tanto de su equipo como de Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber.

El choque, que obligó al argentino a abandonar la sesión clasificatoria, no opacó el reconocimiento de Alpine hacia su esfuerzo. La escudería francesa, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje de aliento en su cuenta oficial de X: “Estuvo superando los límites en la clasificación y lamentablemente llegó a un final prematuro. Me alegra verte bien, Franco Colapinto. Repararemos el coche y saldremos mañana en el GP de Imola”.

Pushing the limits in Quali and unfortunately came to a premature end.



Glad to see you’re ok, @FranColapinto. We’ll get the car repaired and we’ll go again in tomorrow’s #ImolaGP ???? pic.twitter.com/TDfb72Bnng