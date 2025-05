Colapinto chocó y fue eliminado de la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña terminó de manera accidentada para el argentino Franco Colapinto, luego de un fuerte choque en la Q1.

El argentino estaba en tiempos de clasificación para la Q2, cuando salió a dar una nueva vuelta con el objetivo de mejorar su registro y se terminó despistando.

Los miembros del equipo de Alpine tendrán que rearmar completamente el monoplaza de Colapinto, por lo que probablemente tenga que largar desde las últimas posiciones en la carrera de este domingo.

Más temprano este sábado, Colapinto no pudo redondear una buena actuación y terminó 18° en las prácticas libres 3, a un segundo y 313 milésimas del líder, el británico Lando Norris (McLaren).

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return ??#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj