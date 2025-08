Hamilton y su crisis en Ferrari: "Soy un inútil, necesitan cambiar de piloto"

Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, dejó atónitos a los aficionados y a la prensa tras una clasificación para el Gran Premio de Hungría que lo vio caer en la Q2, finalizando en una decepcionante 12ª posición.

Las duras palabras del británico, quien se autoproclamó “inútil” y sugirió que Ferrari debería “cambiar de piloto”, resonaron en el paddock de Hungaroring, contrastando con el brillante desempeño de su compañero Charles Leclerc, quien se alzó con una inesperada pole position frente a los dominantes McLaren.

“Siempre soy yo. Soy inútil, absolutamente inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya has visto que el coche está en la pole. Así que probablemente necesiten cambiar de piloto”, disparó Hamilton ante los micrófonos de Sky Sports, en una declaración que captó la atención global.

A la transmisión oficial de la Fórmula 1, su respuesta fue aún más cruda: “Soy un inútil, está claro. He manejado fatal. Así de sencillo”. Sus palabras, cargadas de autocrítica, reflejan la frustración de un piloto que, a los 40 años y en su primera temporada con Ferrari, no logra encontrar el ritmo esperado con el Cavallino Rampante.

