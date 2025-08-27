Fórmula 1: publicaron el detalle de los contratos de los pilotos

El párate en la Fórmula 1 llegó a su fin y los pilotos ya se preparan para volver a correr en el Gran Premio de Países Bajos. La temporada se reanuda luego de la pausa que comenzó desde el 3 de agosto cuando se corrió en Hungría.

La carrera que se lleva a cabo en el circuito de Zandvoort se correrá este fin de semana con la presencia de Franco Colapinto.

Antes de que comience la última parte de la temporada, los equipos de la categoría más importante revelaron, a través de las redes sociales oficiales de la categoría, los detalles de los contratos en cada equipo de cara al 2026.

Desde la Fórmula 1 detallaron la realidad de Franco Colapinto en una foto junto a Pierre Gasly.

Aclararon que el contrato del argentino es un “acuerdo carrera a carrera por 2025”. Por su parte, el compañero de Colapinto tiene un vínculo “multianual que termina en 2026? con la escudería francesa.

Colapinto buscará tener buenos resultados en estas carreras que quedan para buscar tener un asiento el próximo año.

Los contratos de los pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine): contrato carrera por carrera durante 2025.

Pierre Gasly (Alpine): contrato multianual que termina en 2026.

Fernando Alonso (Aston Martin): contrato por todo 2026.

Lance Stroll (Aston Martin): contrato por todo 2026.

Charles Leclerc (Ferrari): contrato multianual con flexibilidad.

Lewis Hamilton (Ferrari): contrato multianual.

Esteban Ocon (Haas): contrato multianual.

Oliver Bearman (Haas): contrato multianual.

Oscar Piastri (McLaren): contrato multianual hasta 2027 como mínimo.

Lando Norris (McLaren): contrato multianual hasta 2026 como mínimo.

George Russell (Mercedes): contrato por 2025.

Kimi Antonelli (Mercedes): contrato por 2025.

Nico Hulkenberg (Sauber): contrato multianual durante la transición a Audi.

Gabriel Bortoleto (Sauber): contrato multianual hasta 2026 como mínimo.

Alexander Albon (Williams): contrato multianual hasta 2027 como mínimo.

Carlos Sainz (Williams): contrato multianual hasta 2026 como mínimo.

Isack Hadjar (Racing Bulls): contrato por 2025.

Liam Lawson (Racing Bulls): contrato por 2025.

Max Verstappen (Red Bull Racing): contrato hasta 2028.

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing): contrato por 2025.