Alumnos del colegio donde cursó Colapinto reversionaron el tema de la Fórmula 1

El Colegio del Pilar, institución donde el piloto argentino Franco Colapinto completó recientemente sus estudios secundarios, rindió un emotivo homenaje al joven talento de la Fórmula 1. Los alumnos del colegio aprendieron y ejecutaron una versión especial de la icónica canción de la Fórmula 1, compuesta por Brian Tyler, para celebrar los logros de Colapinto, quien actualmente compite con el equipo Alpine.

El tributo, capturado en un video que conmovió a la comunidad educativa, comienza con un mensaje inspirador de los estudiantes: "No importa en qué equipo corras, lo que importa es que estás caminando tus sueños".

Con entusiasmo y dedicación, los pequeños interpretaron la melodía, demostrando su admiración por el piloto que, a sus 22 años, es un orgullo para la institución y el país.

El video culmina con un lema en inglés que resume el espíritu del homenaje: "No hay nada como los sueños para crear el futuro. Camina tus sueños".

