La escalofriante lesión de una figura del Bayern Múnich que estremeció al mundo

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue escenario de un vibrante duelo de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, donde el Paris Saint-Germain se impuso 2-0 al Bayern Múnich.

Sin embargo, el espectáculo quedó opacado por una imagen que estremeció a todos: la grave lesión de Jamal Musiala, la joven estrella alemana, tras un choque fortuito con el arquero Gianluigi Donnarumma.

En una acción de alta velocidad, el guardameta italiano, de 1,96 metros, se lanzó al césped para capturar la pelota, pero su cuerpo impactó con fuerza contra la pierna izquierda de Musiala.

