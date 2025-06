Brasil brilla con cuatro equipos en octavos y la federación lo festejó

Los recientes campeones de la Copa Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Botafogo y Fluminense, lograron su paso a los octavos de final. Cada uno de ellos presentó una dura batalla contra los poderosos clubes de Europa, generando euforia entre los hinchas en su país.

Un nuevo optimismo brota entre los torcedores brasileños tras años de decepciones frente a equipos europeos en competiciones de la FIFA.

Flamengo y Palmeiras lideraron sus grupos: Flamengo sorprendió 3-1 a Chelsea, siendo el primer club en avanzar a la etapa de eliminación directa. Botafogo, al sorprender al flamante campeón europeo Paris Saint-Germain, junto a Fluminense, se clasificó como segundo.

Jhon Arias, extremo derecho de Fluminense, expresó: “Nuestro primer objetivo eran los octavos de final, pero no es el objetivo final”.

Las expectativas de los cuatro clubes brasileños son comparables para la próxima fase.

Botafogo y Palmeiras se medirán el sábado, garantizando al menos un club brasileño en los cuartos de final. Flamengo enfrentará el domingo al Bayern Múnich y Fluminense chocará el lunes con el Inter de Milán.

El Corinthians fue el último equipo brasileño en conquistar el título mundial de clubes, superando a Chelsea en 2012. En aquel entonces, el torneo era considerablemente más chico que la actual competicion de 32 equipos que reúne a clubes de cinco continentes.

Botafogo, como campeón reinante de la Libertadores, logró la mayor sorpresa de la fase de grupos al vencer al PSG. Antes del partido, los seguidores brasileños y especialistas en fútbol temían un dominio del equipo francés sobre el carioca, que había tenido un año irregular.

“Botafogo fue el equipo que mejor nos defendió en toda la temporada, tanto en nuestra Liga como en la Champions”, declaró Luis Enrique, el entrenador del PSG.

“El cementerio del fútbol está lleno de favoritos. Muy pocos pueden desafiar abiertamente al PSG. ¿Se podría intentar? Tal vez, pero sería un gran riesgo en una competencia así”, comentó Renato Paiva, el director técnico de Botafogo, después de su victoria contra los campeones europeos.

La única derrota de un club brasileño durante la fase de grupos fue la del Atlético de Madrid, quien logró un gol sobre la hora para vencer a Botafogo.

Tras esto, la federación brasileña de fútbol publicó un video celebrándolo con la insignia: "Decían que íbamos al Mundial de paseo y la verdad es que les estamos dando un paseo a ellos".

/Inicio Código Embebido/

Diziam que a gente ia pro Mundial a passeio… então a gente foi.

Mas pra passear em cima deles.



Pode avisar: aqui é BRASIL com S.

De Samba. De Suor. De Sonho.

De Sem medo. Sem freio. Sem limites.



Eles podem ter esquecido… mas a gente fez o mundo lembrar.

THIS IS BRASIL ????… pic.twitter.com/ujAVplUHZI