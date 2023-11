Mondino modera la posición de LLA hacia el Papa y Malvinas

Alejandra Conti

Diana Mondino, quien posiblemente sea la canciller de Javier Milei, si este resulta elegido presidente, moderó declaraciones anteriores suyas y de otras personas de su espacio, respecto de temas claves de la política exterior argentina, entre ellos las relaciones con el Vaticano y Malvinas.

La diputada electa participó ayer en una conferencia de prensa organizada por el Consejo para las Relaciones Internacionales (CARI) en la ciudad de Buenos Aires y ante representantes de medios nacionales y extranjeros aseguró que no hay forma de romper relaciones con el Vaticano ni hay intenciones de su partido de hacerlo. La pregunta surgió a raíz de expresiones del libertario Alberto Benegas Lynch (h) en contra de la relación de Argentina con la jefatura de la Iglesia Católica y de dichos del propio Milei, que hace un tiempo se refirió a Francisco como “el enviado del maligno en la Tierra”.

También se le preguntó sobre la situación de Malvinas, ya que en septiembre pasado Mondino había señalado al diario británico The Telegraph que los derechos de los isleños debían ser respetados. "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".

En esta ocasión Mondino tuvo la siguiente respuesta: “Respecto de Malvinas, y de todos los temas en general, nos vamos a regir por lo que dice la Constitución Nacional y lo que establece el Derecho Internacional. Ningún gobierno puede ir en contra de lo que dice la Constitución, y nuestra Constitución dice que las islas Malvinas son suelo argentino y a sus habitantes les corresponde el estatus de ciudadanos y por lo tanto todos sus derechos”.

Propuso como forma novedosa de tratar con Gran Bretaña “negociar la base de Mount Pleasant”, aunque no dio detalles. Sí agregó una frase que reiteró en otras oportunidades: “no solo nosotros no estamos explotando todo lo que podríamos el Atlántico Sur. Los ingleses tampoco lo están haciendo y eso es una señal”. Agregó que es un tema sobre el que hay que trabajar fuerte desde Cancillería, que en cuatro años no ha hecho nada al respecto.

Cuando se le preguntó si estaba trabajando con gente del PRO respondió que sí, pero que el partido que va al ballotage es La Libertad Avanza, “no La Libertad Avanza y el PRO”.

Y agregó: “Me asombra que nos tilden de extrema derecha cuando lo que proponemos es cumplir con la Constitución estrictamente. Eso no puede ser calificado de derecha ni de ninguna otra ideología”.