Bullrich prometió bajar la edad de imputabilidad y 5 mil efectivos en Rosario

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recorrió Rosario junto a su candidato a vicepresidente Luis Petri, el intendente de Rosario Pablo Javkin y el candidato a gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, para presentar su plan de seguridad si es electa presidenta.

En ese sentido, expresó que “el 10 de diciembre aquí y en Santa Fe, junto al gobernador, vamos a desplegar 5.000 efectivos federales para controlar los movimientos de todas las bandas, una por una. Pondremos en marcha el Comité de Emergencia. No hay una banda que no sepamos dónde está instalada. Si no se hace inteligencia criminal, aquí es porque no se quiere”.

Por otro lado, sostuvo que construirá una cárcel de alta seguridad en zonas alejadas para narcotraficantes y delincuentes que han sido partícipes del narcotráfico.

"Estas instalaciones carcelarias no van a tener ningún tipo de control externo, no van a poder tener ni comunicaciones, ni internet, ni ninguna posibilidad de que sean centros de delito", subrayó.

En tanto, Bullrich dijo que “vamos a trabajar para proteger a los jóvenes, pero necesitamos protegerlos de dos maneras: proteger a los jóvenes que entran al consumo y para eso necesitamos acción social, salud y lugares donde puedan estar; pero también vamos a bajar la edad de imputabilidad para aquellos que asesinan y matan gente, porque aquel que asesina no puede volver a su casa como si nada pasara".

Con respecto al control ciudadano, la candidata de Juntos por el Cambio remarcó la necesidad de "rodear ese 12% de la ciudad de Rosario donde se cometen los crímenes".

"Necesitamos generar un cordón de seguridad para todos los rosarinos e ir cerrándoles el camino a los que andan armados en motos, matando gente como si fuese una cacería por las calles”, precisó la exministra de Seguridad.

Y agregó que “vamos a trabajar para ir a buscar a todos y cada uno de los prófugos del narcotráfico, aquí y en todo el país. Hay 45 mil prófugos. Nosotros habíamos rescatado 10 mil prófugos y vuelto a la cárcel. Ahora los dejaron de nuevo liberados. Tenemos que ir a buscar uno por uno porque aquel que está prófugo, que ya fue parte del delito, como narcotraficante, vuelve a cometerlo”.