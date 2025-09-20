Un ciberataque generó caos y demoras en los principales aeropuertos europeos

Un ciberataque contra los sistemas de facturación y embarque complicó el tráfico aéreo y causó retrasos en algunos de los principales aeropuertos de Europa.

El aeropuerto de Bruselas indicó que, debido al ciberataque, la facturación y el embarque solo se podían hacer de forma manual, y que el incidente estaba teniendo un “gran impacto” en los horarios de los vuelos. “Hubo un ciberataque el viernes 19 de septiembre por la noche contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el Aeropuerto de Bruselas”, señaló en un comunicado.

Las autoridades del aeropuerto de Brandeburgo, en Berlín, dijeron que un proveedor de servicios para los sistemas de gestión de pasajeros fue atacado el viernes por la noche, lo que llevó a los operadores del aeropuerto a cortar las conexiones con los sistemas.

Por su parte, el aeropuerto Heathrow de Londres, el más concurrido de Europa, apuntó que “un problema técnico” afectó a un proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque.

“Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar retrasos para los pasajeros que parten”, explicó Heathrow en un comunicado.

Los aeropuertos aconsejaron a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos y se disculparon por las molestias causadas.

Las autoridades de seguridad aérea europea aún no han determinado el origen de la intrusión cibernética.