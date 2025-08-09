En vivo

Buen día, Argentina Notas

Madrid enfrenta una ola de calor que podría extenderse una semana más

La Agencia Estatal de Meteorología advirtió sobre esta ola desde el fin de semana pasado, y la situación se complica con noches en las que la temperatura no baja de los 30 grados.

09/08/2025 | 08:24Redacción Cadena 3

FOTO: Continúa la ola de calor en gran parte de Europa.

  1.

    Audio. Madrid enfrenta una ola de calor que podría extenderse una semana más

    Buen día, Argentina

    Episodios

Madrid vive una ola de calor extrema, con alertas naranjas y temperaturas que alcanzan los 40 grados. Se espera que las jornadas agobiantes se extiendan por una semana más.

La Agencia Estatal de Meteorología advirtió sobre esta ola desde el fin de semana pasado, y la situación se complica con noches donde la temperatura no baja de 30 grados.

El impacto en el sistema energético es notable, con un aumento en la demanda de aire acondicionado. Los trabajadores expuestos a la intemperie tienen derecho a parar y hidratarse cuando la temperatura llega a 38 grados.

El calor extremo se debe a vientos que provienen de África.

Los incendios forestales son otro problema, con dos focos activos en Madrid. Un foco estaba activo en Aranjuez, donde se evacuaron dos urbanizaciones, y otro en el límite con Ávila. La situación es similar en Portugal, Francia, Grecia, Italia y Turquía.

Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.

