Gil Lavedra: "Hay una crisis muy fuerte de credibilidad en la Justicia"

FOTO: Gil Lavedra destaca la falta de jueces y la necesidad de recuperar la confianza

En el marco del Día del Abogado, el doctor Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezó una reunión en la sede de Avenida Corrientes 1441 para abordar la profunda crisis que atraviesa el Poder Judicial en Argentina.

Gil Lavedra, reconocido por su rol en la Cámara Federal que juzgó a los comandantes de la dictadura en los años 80, señaló la alarmante falta de cobertura de vacantes judiciales como uno de los principales problemas.

El jurista en diálogo con Cadena 3, destacó que el 35% de los cargos de jueces, fiscales y defensores permanecen vacantes, lo que compromete gravemente la administración de justicia.

“Hay una crisis muy fuerte de credibilidad en la justicia. Las autoridades políticas, que deberían fortalecer la confianza en el sistema, solo contribuyen a desprestigiarla con su discurso”, afirmó.

Además, criticó la inacción del Poder Ejecutivo, que ha enviado solo un pliego al Senado para cubrir las 278 vacantes pendientes, lo que impide el funcionamiento adecuado de los tribunales.

Consultado sobre si es posible confiar en la justicia, Gil Lavedra fue contundente: “No se puede recuperar esa confianza sin un esfuerzo conjunto. El Poder Ejecutivo y el Legislativo deben actuar, pero todos tenemos un rol. La justicia es esencial en una democracia: defiende los derechos y pone límites al poder. Sin una justicia independiente, no hay democracia”.

El reclamo de los abogados se suma a un creciente malestar por la situación del sistema judicial, que enfrenta no solo vacantes, sino también una profunda crisis de legitimidad. Gil Lavedra llamó a todas las partes a trabajar para fortalecer un pilar fundamental del Estado de derecho en Argentina.

Informe de Mauricio Conti.