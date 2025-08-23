Córdoba conmemoró 20 años del primer juicio por jurados populares

La provincia celebró este miércoles dos décadas desde el histórico juicio por jurados que se realizó en San Francisco en 2005, un proceso que marcó un antes y un después en la justicia cordobesa. El acto conmemorativo tuvo lugar en los tribunales de calle Laprida y contó con la presencia del fiscal general Juan Manuel Delgado, la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, y jurados populares actuales y de aquel primer proceso.

La ceremonia se vivió en un clima emotivo, especialmente por los testimonios de quienes alguna vez tuvieron en sus manos la responsabilidad de decidir el futuro de un acusado. Mauricio, que en aquel entonces era estudiante de abogacía, recordó: “Fuimos conscientes de que se estaba cambiando un paradigma en la justicia de Córdoba. Lo llevamos con seriedad y concentración, porque sabíamos que juzgábamos a una persona y que nuestra decisión iba a marcar su vida”.

Luis, trabaja como camionero en el momento en que fue convocado, rememoró la sorpresa de haber sido elegido: “Yo no tenía idea de lo que era un juicio, y ahí lo supe. Fue una experiencia muy fuerte. Pasé de manejar un camión a decidir sobre la libertad de alguien”.

El sistema de jurados populares en Córdoba permite que ciudadanos comunes participen directamente en la administración de justicia, deliberando sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados en causas penales graves. Desde su instauración en 2005, se han llevado adelante más de mil juicios bajo esta modalidad y alrededor de 12 mil personas de distintas profesiones y oficios ejercieron como jurados.

Durante el acto, la doctora Aída Tarditti destacó el impacto de esta herramienta: “En otras naciones los jurados existen desde el nacimiento mismo de los Estados. Argentina estaba atrasada en este aspecto, y Córdoba fue pionera en dar este paso. Hoy podemos afirmar que la participación ciudadana en la justicia fortaleció la transparencia y la legitimidad de los procesos”.

El homenaje puso en valor la trascendencia de esta modalidad que, según remarcaron sus protagonistas, no solo acerca la justicia a la sociedad, sino que también transforma a quienes la ejercen: ciudadanos comunes que, de un día para otro, deben tomar decisiones que cambian vidas.

Informe de Fernando Barrionuevo