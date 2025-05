Cómo fueron los últimos días de Diego Maradona antes de su muerte

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, fue declarado nulo tras un escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada por grabar un documental no autorizado titulado "Justicia Divina".

Este hecho, que causó indignación a nivel nacional e internacional, obligó a reiniciar el proceso contra siete profesionales de la salud acusados de negligencia en el cuidado del astro.

Mariano Israelit, amigo íntimo de Maradona y autor del libro "El amigo de Dios", compartió su conmoción por el rumbo del juicio y reveló detalles impactantes sobre el abandono que sufrió el exfutbolista en sus últimos días.

En una entrevista Cadena 3, Israelit, quien acompañó a Maradona durante décadas, incluyendo cuatro años en Cuba, calificó el accionar de la jueza Makintach como "una paparruchada" y "algo impresentable".

"Es asombroso que una jueza, que debe velar por un juicio transparente, haya hecho algo así. Fue lamentable, no solo por lo que pasó, sino porque lo negó mientras los fiscales la desenmascaraban con el guion y las imágenes", afirmó. Según Israelit, este escándalo proyecta una imagen de "un país poco serio" y frustra las expectativas de justicia en un caso de resonancia mundial. "El juicio iba a tener repercusión internacional, y ahora vuelve a foja cero", lamentó.

Israelit, quien declaró como testigo en la investigación, expresó su dolor por la situación, especialmente por el impacto en las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, quienes deberán revivir el proceso. "Es lamentable por lo que van a tener que volver a pasar la gente que lo quiere, como sus hijas. No hay otro Diego", dijo con emoción.

El amigo de Maradona relató cómo, en los últimos años, el entorno del ídolo lo aisló de sus seres queridos, cambiando constantemente su número de teléfono para limitar el contacto. "Llamaba 20, 30, 50 veces al día, insistía. A veces conseguía el nuevo número y se lo pasaba a Dalma o Gianinna, o ellas a mí. Era una cosa increíble", explicó.

En varias ocasiones, al visitar a Maradona en sus residencias en Bellavista, Los Fresnos, Los Berros, Santa Marina o Nordelta, Israelit notaba la sorpresa del entorno al verlo llegar. "Me miraban como diciendo, '¿cómo hace este muchacho para entrar?' Diego siempre quiso verme, teníamos una relación sincera de más de 35 años", afirmó.

Un episodio particularmente doloroso ocurrió durante el cumpleaños de Maradona en Los Fresnos, cuando Israelit fue invitado, pero no pudo ingresar porque Diego no tenía su celular a mano. "Me pasaban esas cosas, pero lo importante es que él siempre quiso verme. Éramos muy confidentes", recordó.

Israelit se mostró profundamente impactado por el nivel de descuido hacia Maradona, especialmente en su alimentación y atención médica. "Le daban cerveza a una persona adicta, que en 10 segundos se la tomaba. Le encantaban los sándwiches de miga, pero no podía comerlos por el jamón y el queso. Debía consumir queso sin sal o carne magra, pero le hacían asado o hamburguesas", denunció.

También reveló que bloqueaban canales o programas de televisión para evitar que Maradona viera críticas sobre su entorno, manteniéndolo aislado de la realidad.

El cambio constante de números de teléfono era otra forma de control. "Diego no sabía su propio número. Lo tenía anotado atrás del celular porque le cambiaban el número cada 10 días. Estaba tan perdido en tiempo y espacio que no se daba cuenta", relató Israelit. Este aislamiento afectó incluso a las hijas de Maradona y a figuras cercanas como Oscar Ruggeri, quienes también enfrentaban dificultades para contactarlo. "Era cruel, no querían que lo visitara la gente que lo quería realmente", afirmó.

El juicio anulado investigaba a siete profesionales de la salud —el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni— por presunto homicidio simple con dolo eventual. La acusación apunta a un "desdén por la vida" de Maradona, quien murió a los 60 años por un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca durante una internación domiciliaria en Tigre.

Con la nulidad del proceso, los 44 testigos, incluidas las hijas de Maradona, deberán volver a declarar en un nuevo juicio, lo que genera un profundo dolor entre los seres queridos del ídolo. Israelit, visiblemente afectado, expresó su esperanza de que la justicia finalmente esclarezca las responsabilidades. "Me llevo lo mejor de mi amigo: su amistad, su lealtad, nuestras charlas. Pero esto es muy doloroso para todos los que lo queríamos", concluyó.

Entrevista de Carolina Amoroso.