El abogado de una de las hijas de Maradona se enteró en un kiosco del documental

El juez Maximiliano Savarino, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, declaró este jueves la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y manifestó que la jueza Julieta Makintach "género múltiples discusiones en los cuartos intermedios y con los testigos y abogados".

La decisión se tomó en presencia de las hijas del astro, Dalma, Giannina y Jana Maradona, así como de Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego, y los siete acusados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Félix Infante, abogado de Jana Maradona, brindó detalles a Cadena 3 sobre la situación actual del juicio. "Van a sortear un nuevo tribunal. No son muchos los tribunales de San Isidro, no todos los tribunales tienen los tres jueces disponibles", explicó Infante. Aclaró que primero se debe realizar el sorteo de un tribunal que no haya intervenido previamente en el caso.

Una vez conformado el nuevo tribunal, se deberá fijar una audiencia de prueba, ya que la audiencia que se había programado fue anulada. Infante sostuvo que todas las presentaciones realizadas antes de esta audiencia siguen vigentes. "Si se hace directamente la audiencia de prueba, las partes acordamos cómo llevar adelante la prueba pendiente", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado también compartió cómo se enteró del escándalo relacionado con la jueza Makintach, que preside el tribunal. "Estaba en un kiosco frente al tribunal tomando un café cuando el kiosquero nos comentó hoy preside Makintach, lo tomé simpáticamente, pero después lo vimos", relató Infante.