Candela Ini: "Si uno se desprende de algunos mandatos, vive con menos culpa"

Candela Ini, reconocida por su destacada trayectoria en periodismo de investigación, compartió reflexiones profundas sobre su decisión de renunciar al diario La Nación tras el nacimiento de su hija Gala.

La periodista, quien formó parte del equipo que lideró Diego Cabot en la investigación de "Los Cuadernos de las Coimas", habló con Cadena 3 sobre las renuncias, el amor y los desafíos de la maternidad, temas centrales de su reciente texto Diario de la Renuncia, publicado en su cuenta de X.

Ini relató cómo la maternidad marcó un punto de inflexión en su vida. "Creí que iba a poder con todo", confesó, recordando su intensa rutina como periodista en La Nación, donde trabajó durante siete años.

Pero un episodio clave la llevó a replantearse su carrera: tras una jornada de seis horas en la redacción, manejando de vuelta a casa con la urgencia física de amamantar a su hija de siete meses, sintió que estaba "entre dos mundos".

/Inicio Código Embebido/

Diario de la renuncia - Después de mucho tiempo, logré escribir sobre lo que me costó soltar la carrera. No desde la queja, sino desde esa pregunta que no me suelta: ¿quién soy cuando ya no soy lo que hacía? Acá, pasen y lean ??https://t.co/63Hz9MhN7X