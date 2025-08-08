Urtubey, precandidato a senador nacional: "Hay que parar la motosierra de Milei"
El exgobernador propone una alternativa "que construya un proyecto posible" desde el frente Fuerza Patria.
08/08/2025 | 10:20Redacción Cadena 3
FOTO: Urtubey, precandidato a senador nacional: "Hay que parar la motosierra de Milei".
El exgobernador Juan Manuel Urtubey, precandidato a senador nacional por Fuerza Patria, afirmó su intención de regresar al ruedo político con el objetivo de "parar la motosierra de Milei" y construir una alternativa que genere un "proyecto posible".
El exmandatario provincial enfatizó la necesidad de la inclusión en su propuesta: "Acá no sobra nadie, no se puede construir una Argentina desde la exclusión". En ese sentido, aseguró que su fuerza política busca sumar a todos los sectores.
Urtubey dejó en claro que los votantes tienen opciones en el panorama electoral: "Si uno está a favor de la política de gobierno, en Salta tiene obviamente la opción de votar los candidatos de la Libertad Avanza o los candidatos del otro frente de apoyo crítico en Milei". Sin embargo, también instó a considerar a Fuerza Patria como una alternativa "más amplia que solo un sector del peronismo".
Informe de Elisa Zamora.
