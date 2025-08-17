Un camión chocó a un ciclista y lo arrastró por 70 metros
Un ciclista fue arrastrado por un camión en Banda del Río Salí. Imágenes sensibles.
17/08/2025 | 07:44Redacción Cadena 3
FOTO: Un camión atropelló a un ciclista
Audio. El momento del impacto del camión
Un camión chocó y arrastró a un ciclista en Banda del Río Salí, Tucumán. El impactante accidente de tránsito ocurrió en el cruce de la avenida Avellaneda e Independencia.
El accidente fue captado por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo. En las imágenes se observa cómo el ciclista intenta sobrepasar a un camión cisterna, pero el conductor no lo ve y lo embiste.
?? ACCIDENTE DE TRÁNSITO ??— Centro de Monitoreo BRS (@MonitoreoBrs) August 16, 2025
Cámaras del Centro de Monitoreo captaron un accidente en Av. Avellaneda y Av. Independencia. El ciclista fue trasladado a un centro médico luego de ser embestido por un camión. Actuaron en el lugar personal de vigías, policia provincial y el 107. pic.twitter.com/FmDVenbKdt
A pesar del impacto, el camión continuó su marcha sin detenerse, arrastrando al ciclista por unos 70 metros. El servicio de emergencia 107 asistió a la víctima en el lugar y fue trasladado inmediatamente a un centro médico.
