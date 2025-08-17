En vivo

Sociedad

Un camión chocó a un ciclista y lo arrastró por 70 metros

Un ciclista fue arrastrado por un camión en Banda del Río Salí. Imágenes sensibles.

17/08/2025 | 07:44Redacción Cadena 3

FOTO: Un camión atropelló a un ciclista

  1.

    Audio. El momento del impacto del camión

    Síntesis de noticias

    Episodios

Un camión chocó y arrastró a un ciclista en Banda del Río Salí, Tucumán. El impactante accidente de tránsito ocurrió en el cruce de la avenida Avellaneda e Independencia.

El accidente fue captado por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo. En las imágenes se observa cómo el ciclista intenta sobrepasar a un camión cisterna, pero el conductor no lo ve y lo embiste.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar del impacto, el camión continuó su marcha sin detenerse, arrastrando al ciclista por unos 70 metros. El servicio de emergencia 107 asistió a la víctima en el lugar y fue trasladado inmediatamente a un centro médico.

Informe de Gabriel Melián.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Banda del Río Salí? Un camión chocó y arrastró a un ciclista.

¿Quién fue el responsable del accidente? El conductor del camión cisterna no vio al ciclista y lo embistió.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió en un cruce de avenidas, aunque no se especifica la fecha.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el cruce de la avenida Avellaneda e Independencia, en Banda del Río Salí, Tucumán.

¿Cómo se atendió a la víctima? El servicio de emergencia 107 asistió al ciclista y lo trasladó a un centro médico.

