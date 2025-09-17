FOTO: Sobreseyeron a la docente mendocina falsamente acusada de pedofilia en Internet

La justicia ha puesto fin a la errónea acusación contra una vicedirectora de escuelas en Tupungato, quien fue formalmente sobreseída tras ser detenida injustamente por la presunta distribución de material de pedofilia por Internet.

El juez Fernando Ugarte dictó esta medida en una audiencia judicial, donde el propio fiscal de la causa solicitó que la docente quedara desvinculada del expediente. La investigación confirmó que no era la mujer quien había subido un video inapropiado a YouTube, sino su nieta de 11 años, quien grabó el contenido como parte de un reto viral.

La historia se inició a raíz de una alerta de Google y llevó a la vicedirectora a estar detenida durante siete horas. En el momento de su arresto, la mujer, vestida con su guardapolvos, fue asistida por su abogado y decidió declarar. Durante su indagatoria, rompió en llanto al darse cuenta de que su nieta era quien aparecía en el contenido cuestionado.

En cámara Gessel, la menor confesó haber realizado la grabación en solitario para participar de un juego viral. Con el sobreseimiento en mano, la docente ahora podrá retornar a su carrera escolar y contempla su plan de jubilación en los próximos años.

Esta situación, aunque complicada, se resolvió favorablemente para la vicedirectora, quien finalmente recupera su tranquilidad y reputación.

Informe de Laura Carbonari

