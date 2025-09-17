En vivo

Sociedad

Sobreseyeron a la docente mendocina falsamente acusada de pedofilia en Internet

Una vicedirectora de Tupungato fue sobreseída tras ser injustamente acusada de distribuir material de pedofilia. La justicia desestimó el caso al confirmarse que su nieta grabó un video viral.

17/09/2025 | 15:56Redacción Cadena 3

FOTO: Sobreseyeron a la docente mendocina falsamente acusada de pedofilia en Internet

  1.

    Audio. Sobreseída vicedirectora en Tupungato tras falsa acusación de pedofilia en Internet

    Cadena 3

    Episodios

La justicia ha puesto fin a la errónea acusación contra una vicedirectora de escuelas en Tupungato, quien fue formalmente sobreseída tras ser detenida injustamente por la presunta distribución de material de pedofilia por Internet.

El juez Fernando Ugarte dictó esta medida en una audiencia judicial, donde el propio fiscal de la causa solicitó que la docente quedara desvinculada del expediente. La investigación confirmó que no era la mujer quien había subido un video inapropiado a YouTube, sino su nieta de 11 años, quien grabó el contenido como parte de un reto viral

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La historia se inició a raíz de una alerta de Google y llevó a la vicedirectora a estar detenida durante siete horas. En el momento de su arresto, la mujer, vestida con su guardapolvos, fue asistida por su abogado y decidió declarar. Durante su indagatoria, rompió en llanto al darse cuenta de que su nieta era quien aparecía en el contenido cuestionado.

En cámara Gessel, la menor confesó haber realizado la grabación en solitario para participar de un juego viral. Con el sobreseimiento en mano, la docente ahora podrá retornar a su carrera escolar y contempla su plan de jubilación en los próximos años.

Esta situación, aunque complicada, se resolvió favorablemente para la vicedirectora, quien finalmente recupera su tranquilidad y reputación

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió con la vicedirectora de escuelas en Tupungato?

La vicedirectora fue sobreseída tras ser acusada erróneamente de distribución de material de pedofilia. 

 2. ¿Quién dictó la medida judicial?

La medida fue dictada por el juez Fernando Ugarte

 3. ¿Qué reveló la investigación sobre el video inapropiado?

La investigación confirmó que el video fue subido por su nieta de 11 años, no por la docente. 

 4. ¿Qué pasó durante el arresto de la vicedirectora?

La vicedirectora estuvo detenida durante siete horas y rompió en llanto al enterarse de la participación de su nieta. 

 5. ¿Cuál es el futuro de la vicedirectora tras el sobreseimiento?

La docente podrá retornar a su carrera escolar y contempla su plan de jubilación en los próximos años.

