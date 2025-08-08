FOTO: San Luis suspende la suba del servicio de agua para productores rurales.

Tras un acuerdo entre productores rurales y San Luis Agua, el gobierno provincial dio marcha atrás con el aumento del servicio de agua para el sector, previsto para 2025, y regirá el sistema de cobro de 2024.

Hugo Díaz Flores, presidente de la Sociedad Rural del Norte, confirmó en Cadena 3 la suspensión del aumento previsto, y comentó que se llegó a un acuerdo con la tarifa de agua relacionada con pozos y canalización que había sido establecida para 2025.

Sin embargo, aclaró que esta tarifa fue suspendida y retrotraída para 2024 debido a su falta de claridad y a intereses considerados "abismales", que, según Díaz Flores, podían afectar seriamente la producción.

La decisión del gobierno busca resguardar la actividad agrícola en la región y mitigar el impacto económico sobre los productores.

Informe de Alejandro Heredia.