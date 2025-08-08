En vivo

San Luis suspende la suba del servicio de agua para productores rurales

El gobierno provincial dio marcha atrás con el aumento de agua para riego y pozos previsto para 2025, y regirá la de 2024.

08/08/2025 | 12:28Redacción Cadena 3

FOTO: San Luis suspende la suba del servicio de agua para productores rurales.

    Audio. San Luis suspende la suba del servicio de agua para productores rurales

    Siempre Juntos

    Episodios

Tras un acuerdo entre productores rurales y San Luis Agua, el gobierno provincial dio marcha atrás con el aumento del servicio de agua para el sector, previsto para 2025, y regirá el sistema de cobro de 2024.

Hugo Díaz Flores, presidente de la Sociedad Rural del Norte, confirmó en Cadena 3 la suspensión del aumento previsto, y comentó que se llegó a un acuerdo con la tarifa de agua relacionada con pozos y canalización que había sido establecida para 2025.

Sin embargo, aclaró que esta tarifa fue suspendida y retrotraída para 2024 debido a su falta de claridad y a intereses considerados "abismales", que, según Díaz Flores, podían afectar seriamente la producción.

La decisión del gobierno busca resguardar la actividad agrícola en la región y mitigar el impacto económico sobre los productores.

Informe de Alejandro Heredia.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el gobierno provincial? El gobierno provincial suspendió el aumento del servicio de agua para el sector rural, previsto para 2025.

¿Quién confirmó la suspensión del aumento? La suspensión fue confirmada por Hugo Díaz Flores, presidente de la Sociedad Rural del Norte.

¿Cuándo regirá el nuevo sistema de cobro? El nuevo sistema de cobro regirá a partir de 2024.

¿Por qué se suspendió la tarifa de agua? La tarifa fue suspendida por su falta de claridad y por intereses considerados "abismales" que podían afectar la producción.

¿Cuál es el objetivo de la decisión del gobierno? La decisión busca resguardar la actividad agrícola en la región y mitigar el impacto económico sobre los productores.

