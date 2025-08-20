En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ordenan búsqueda de desaparecidos en cementerio de Tucumán durante la dictadura

La justicia de Tucumán inicia búsqueda de 200 cuerpos NN en un cementerio. Se busca identificar víctimas de la dictadura entre 1975 y 1983.

20/08/2025 | 15:22Redacción Cadena 3

FOTO: Ordenan búsqueda de desaparecidos en cementerio de Tucumán durante la dictadura

  1.

    Audio. Ordenan búsqueda de desaparecidos en cementerio de Tucumán durante la dictadura

    Viva la Radio

    Episodios

La justicia federal de Tucumán ordena la búsqueda de personas desaparecidas en un cementerio tucumano. La iniciativa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, busca identificar aproximadamente 200 cuerpos NN inhumanos entre 1975 y 1983, presuntamente víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El equipo argentino de antropología forense, reconocido a nivel internacional, estará a cargo de la ejecución de las tareas. Este nuevo impulso a la investigación cuenta con el apoyo logístico y presupuestario del Consejo de la Magistratura de la Nación, así como la colaboración del municipio de San Miguel de Tucumán.

El reinicio de esta labor representa un compromiso institucional renovado para dar respuestas a las familias que, durante décadas, han buscado el paradero de sus seres queridos. Gabriel Melián, desde Tucumán, aporta la información sobre este importante avance en la búsqueda de justicia. 

Informe de Rosalía Cazorla

Lectura rápida

¿Qué se ordenó en Tucumán? La justicia federal de Tucumán ordenó la búsqueda de personas desaparecidas en un cementerio tucumano.

¿Quién impulsa la iniciativa? La iniciativa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

¿Cuántos cuerpos se buscan y en qué período? Se buscan aproximadamente 200 cuerpos NN inhumanos entre 1975 y 1983.

¿Quién ejecutará las tareas de búsqueda? El equipo argentino de antropología forense estará a cargo de la ejecución de las tareas.

¿Cuál es el objetivo de esta búsqueda? El objetivo es dar respuestas a las familias que han buscado el paradero de sus seres queridos durante décadas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho