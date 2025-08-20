Ordenan búsqueda de desaparecidos en cementerio de Tucumán durante la dictadura
La justicia de Tucumán inicia búsqueda de 200 cuerpos NN en un cementerio. Se busca identificar víctimas de la dictadura entre 1975 y 1983.
20/08/2025 | 15:22
FOTO: Ordenan búsqueda de desaparecidos en cementerio de Tucumán durante la dictadura
La justicia federal de Tucumán ordena la búsqueda de personas desaparecidas en un cementerio tucumano. La iniciativa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, busca identificar aproximadamente 200 cuerpos NN inhumanos entre 1975 y 1983, presuntamente víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El equipo argentino de antropología forense, reconocido a nivel internacional, estará a cargo de la ejecución de las tareas. Este nuevo impulso a la investigación cuenta con el apoyo logístico y presupuestario del Consejo de la Magistratura de la Nación, así como la colaboración del municipio de San Miguel de Tucumán.
El reinicio de esta labor representa un compromiso institucional renovado para dar respuestas a las familias que, durante décadas, han buscado el paradero de sus seres queridos. Gabriel Melián, desde Tucumán, aporta la información sobre este importante avance en la búsqueda de justicia.
