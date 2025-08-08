En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La comunidad sorda de Salta celebra nueva ley de lengua de señas argentina

Enzo Rizzi celebra la nueva ley que promueve la lengua de señas argentinas, destacando su importancia en justicia, salud y educación. Un hito para la comunidad sorda de Salta.

08/08/2025 | 15:25Redacción Cadena 3

FOTO: Un paso histórico por la lengua de señas

  1.

    Audio. La comunidad sorda de Salta celebra nueva ley de lengua de señas argentina

    Viva la Radio

    Episodios

El referente de la comunidad sorda de Salta, Enzo Rizzi, celebró la sanción de la Ley de Promoción, Preservación y Protección de la Lengua de Señas Argentinas en Salta.

Rizzi en diálogo con Cadena 3 recalcó que este avance llega después de 18 años de lucha por el reconocimiento legal de la lengua de señas.

"Ver la situación en diferentes ámbitos donde no tenemos acceso, justicia, policía, salud, los niños sordos con privación lingüística, esta opresión y las barreras que vivimos por muchos años, a partir de ahora no van a seguir", afirmó el referente, quien destacó la relevancia de la nueva legislación.

La ley, según Rizzi, «supera la ley nacional, incluye bien la promoción y la protección de nuestra lengua». Esta normativa representa un cambio significativo en el acceso a derechos y servicios para la comunidad sorda en la provincia.

La traductora Verónica Mercado acompaña este proceso, resaltando el impacto positivo que tendrá en la comunicación y el desarrollo de las personas sordas en Salta. La comunidad se muestra esperanzada y unida ante esta victoria histórica.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién celebró la sanción de la ley?
El referente de la comunidad sorda de Salta, Enzo Rizzi, celebró la sanción de la ley.

¿Qué ley se sancionó?
Se sancionó la Ley de Promoción, Preservación y Protección de la Lengua de Señas Argentinas.

¿Cuánto tiempo luchó la comunidad por esta ley?
La comunidad luchó durante 18 años por el reconocimiento legal de la lengua de señas.

¿Qué impacto tendrá la ley en la comunidad sorda?
La ley representa un cambio significativo en el acceso a derechos y servicios para la comunidad sorda en Salta.

¿Quién acompaña este proceso?
La traductora Verónica Mercado acompaña este proceso, resaltando su impacto positivo en la comunicación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho