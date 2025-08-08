La comunidad sorda de Salta celebra nueva ley de lengua de señas argentina

El referente de la comunidad sorda de Salta, Enzo Rizzi, celebró la sanción de la Ley de Promoción, Preservación y Protección de la Lengua de Señas Argentinas en Salta.

Rizzi en diálogo con Cadena 3 recalcó que este avance llega después de 18 años de lucha por el reconocimiento legal de la lengua de señas.

"Ver la situación en diferentes ámbitos donde no tenemos acceso, justicia, policía, salud, los niños sordos con privación lingüística, esta opresión y las barreras que vivimos por muchos años, a partir de ahora no van a seguir", afirmó el referente, quien destacó la relevancia de la nueva legislación.

La ley, según Rizzi, «supera la ley nacional, incluye bien la promoción y la protección de nuestra lengua». Esta normativa representa un cambio significativo en el acceso a derechos y servicios para la comunidad sorda en la provincia.

La traductora Verónica Mercado acompaña este proceso, resaltando el impacto positivo que tendrá en la comunicación y el desarrollo de las personas sordas en Salta. La comunidad se muestra esperanzada y unida ante esta victoria histórica.

Informe de Elisa Zamora