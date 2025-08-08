La comunidad sorda de Salta celebra nueva ley de lengua de señas argentina
Enzo Rizzi celebra la nueva ley que promueve la lengua de señas argentinas, destacando su importancia en justicia, salud y educación. Un hito para la comunidad sorda de Salta.
08/08/2025 | 15:25Redacción Cadena 3
FOTO: Un paso histórico por la lengua de señas
-
Audio. La comunidad sorda de Salta celebra nueva ley de lengua de señas argentina
Viva la Radio
El referente de la comunidad sorda de Salta, Enzo Rizzi, celebró la sanción de la Ley de Promoción, Preservación y Protección de la Lengua de Señas Argentinas en Salta.
Rizzi en diálogo con Cadena 3 recalcó que este avance llega después de 18 años de lucha por el reconocimiento legal de la lengua de señas.
"Ver la situación en diferentes ámbitos donde no tenemos acceso, justicia, policía, salud, los niños sordos con privación lingüística, esta opresión y las barreras que vivimos por muchos años, a partir de ahora no van a seguir", afirmó el referente, quien destacó la relevancia de la nueva legislación.
La ley, según Rizzi, «supera la ley nacional, incluye bien la promoción y la protección de nuestra lengua». Esta normativa representa un cambio significativo en el acceso a derechos y servicios para la comunidad sorda en la provincia.
La traductora Verónica Mercado acompaña este proceso, resaltando el impacto positivo que tendrá en la comunicación y el desarrollo de las personas sordas en Salta. La comunidad se muestra esperanzada y unida ante esta victoria histórica.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién celebró la sanción de la ley?
El referente de la comunidad sorda de Salta, Enzo Rizzi, celebró la sanción de la ley.
¿Qué ley se sancionó?
Se sancionó la Ley de Promoción, Preservación y Protección de la Lengua de Señas Argentinas.
¿Cuánto tiempo luchó la comunidad por esta ley?
La comunidad luchó durante 18 años por el reconocimiento legal de la lengua de señas.
¿Qué impacto tendrá la ley en la comunidad sorda?
La ley representa un cambio significativo en el acceso a derechos y servicios para la comunidad sorda en Salta.
¿Quién acompaña este proceso?
La traductora Verónica Mercado acompaña este proceso, resaltando su impacto positivo en la comunicación.