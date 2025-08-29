En vivo

Argentina

Rosario

La última muerte de Nora

Deportes

Infantino le entregó el primer boleto al Mundial 2026 a la Presidenta de México

El presidente de la FIFA se reunió con Claudia Sheinbaum y le entregó el primer boleto al torneo futbolístico más importante a nivel mundial.

FOTO: Infantino le entregó el primer boleto al Mundial 2026 a la Presidenta de México.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó este jueves a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para hablar de los preparativos para la Copa del Mundo 2026, y le entregó el primer boleto (el número uno) para la fiesta inaugural del Mundial que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Sheinbaum expresó su agradecimiento por la visita de Infantino y señaló que están trabajando en todos los preparativos necesarios para la gran fiesta de apertura del Mundial, así como en las reformas de infraestructura requeridas para recibir a los millones de visitantes que atraerá el evento deportivo.

La presencia del presidente de la FIFA en México resalta la importancia del evento y los esfuerzos del país anfitrión para ofrecer una experiencia excepcional tanto para los equipos como para los asistentes.

