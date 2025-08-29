FOTO: Infantino le entregó el primer boleto al Mundial 2026 a la Presidenta de México.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó este jueves a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para hablar de los preparativos para la Copa del Mundo 2026, y le entregó el primer boleto (el número uno) para la fiesta inaugural del Mundial que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Sheinbaum expresó su agradecimiento por la visita de Infantino y señaló que están trabajando en todos los preparativos necesarios para la gran fiesta de apertura del Mundial, así como en las reformas de infraestructura requeridas para recibir a los millones de visitantes que atraerá el evento deportivo.

Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial.



México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026.



Recuerden que… pic.twitter.com/6w9EGGgoL9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2025

La presencia del presidente de la FIFA en México resalta la importancia del evento y los esfuerzos del país anfitrión para ofrecer una experiencia excepcional tanto para los equipos como para los asistentes.

