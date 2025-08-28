En vivo

Deportes

Polémica frase de Pipo Gorosito: "Jugar en Argentina es 300 veces más difícil"

“Allá el Getafe no le gana al Barca, acá Riestra le gana a Boca”, dijo.

28/08/2025 | 18:37Redacción Cadena 3

FOTO: Néstor Gorosito comparó al fútbol argentino con el europeo. Foto: Noticias Argentinas

El director técnico de Alianza Lima de Perú, Néstor Raúl Gorosito, planteó un importante dilema entre el fútbol argentino y el europeo.

“Juagar en el fútbol argentino es 300 veces más difícil que jugar en Europa, de eso no tengo dudas”, manifestó Néstor Gorosito.

El entrenador explicó que, si bien el fútbol europeo tiene recursos financieros infinitamente superiores, la competitividad y las exigencias del torneo argentino son mucho más intensas. Allá tienen todo el dinero del mundo para realizar compras. El torneo argentino es muy difícil, y todos los que vienen de Europa tardan en adaptarse”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el final de sus dichos, el DT cerró con una cómica comparación entre equipos europeos y argentinos: “El Getafe le gana al Barcelona una vez en 150 años y acá Riestra le puede ganar tranquilamente a Boca o a River”.

En contraste, en Europa, aunque los equipos cuentan con planteles más profundos y variados, la regularidad de los poderosos como Barcelona o el Real Madrid reduce las sorpresas, lo que a su juicio hace que la liga sea menos exigente en términos de paridad y competencia constante.

En Argentina, los equipos de menor jerarquía son capaces de competir de igual a igual con los gigantes del fútbol, lo que genera una dinámica impredecible y ferozmente competitiva. Este nivel de presión constante, según el entrenador, es lo que hace que jugar en el fútbol local sea una prueba mucho más dura para los futbolistas, independientemente de su experiencia en otras ligas.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Pipo Gorosito? Dijo que jugar en el fútbol argentino es 300 veces más difícil que en Europa.

¿Quién es Pipo Gorosito? Es el director técnico de Alianza Lima de Perú.

¿Qué comparación hizo Gorosito? Comparó la dificultad del fútbol argentino con el europeo usando ejemplos de equipos.

¿Cuáles son las diferencias destacadas? La competitividad y presión en Argentina son mayores que en Europa, a pesar del dinero en el viejo continente.

¿Por qué considera que es más difícil jugar en Argentina? Los equipos de menor jerarquía pueden competir con los más grandes, creando un ambiente más competitivo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

