Polémica frase de Pipo Gorosito: "Jugar en Argentina es 300 veces más difícil"

El director técnico de Alianza Lima de Perú, Néstor Raúl Gorosito, planteó un importante dilema entre el fútbol argentino y el europeo.

“Juagar en el fútbol argentino es 300 veces más difícil que jugar en Europa, de eso no tengo dudas”, manifestó Néstor Gorosito.

El entrenador explicó que, si bien el fútbol europeo tiene recursos financieros infinitamente superiores, la competitividad y las exigencias del torneo argentino son mucho más intensas. Allá tienen todo el dinero del mundo para realizar compras. El torneo argentino es muy difícil, y todos los que vienen de Europa tardan en adaptarse”, expresó.

En el final de sus dichos, el DT cerró con una cómica comparación entre equipos europeos y argentinos: “El Getafe le gana al Barcelona una vez en 150 años y acá Riestra le puede ganar tranquilamente a Boca o a River”.

En contraste, en Europa, aunque los equipos cuentan con planteles más profundos y variados, la regularidad de los poderosos como Barcelona o el Real Madrid reduce las sorpresas, lo que a su juicio hace que la liga sea menos exigente en términos de paridad y competencia constante.

En Argentina, los equipos de menor jerarquía son capaces de competir de igual a igual con los gigantes del fútbol, lo que genera una dinámica impredecible y ferozmente competitiva. Este nivel de presión constante, según el entrenador, es lo que hace que jugar en el fútbol local sea una prueba mucho más dura para los futbolistas, independientemente de su experiencia en otras ligas.