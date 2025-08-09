En vivo

Sociedad

Falleció Bruno Iezzi, emblemática voz de la radio y tv salteña a los 93 años

Bruno Yesi, una leyenda de la radio salteña, falleció a los 93 años. Su trayectoria abarcó más de seis décadas en la comunicación y dejó una huella imborrable en el fútbol local.

09/08/2025 | 11:31Redacción Cadena 3

FOTO: Adiós a una leyenda de la radio salteña

  1. Audio. Falleció Bruno Iezzi, emblemática voz de la radio y televisión salteña a los 93 años

    Una mañana para todos

    Episodios

A los 93 años, falleció una de las voces más reconocidas de la radio y televisión salteña, Bruno Iezzi. Su trayectoria marcó seis décadas de la comunicación, consolidándose como una figura histórica en el ámbito radial de la región.

Nacido en Buenos Aires, Iezzi llegó a Salta a los 36 años como entrenador de Central Norte. Recordó que le quedaba mucho tiempo libre y comenzó a trabajar en Radio Güemes con su carnet de locutor. Creó y condujo el programa Especialísimo durante más de 20 años y luego continuó su labor en otras frecuencias moduladas.

Hoy, la Liga Salteña de Fútbol lo reconoció como un símbolo del deporte, homenajeando al maestro Bruno Iezzi, quien fue técnico de Juventud, Central Norte, Gimnasia y Tiro, además de locutor y periodista durante 60 años.

La comunidad salteña lamenta su partida y recuerda con cariño su legado en el ámbito de la comunicación y el deporte.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
Falleció Bruno Iezzi, una figura reconocida de la radio y televisión salteña.

¿Cuántos años tenía al momento de su fallecimiento?
Tenía 93 años.

¿Qué programa creó y condujo Iezzi?
Creó y condujo el programa Especialísimo durante más de 20 años.

¿Qué reconocimientos recibió Iezzi?
La Liga Salteña de Fútbol lo homenajeó como un símbolo del deporte.

¿De dónde era Iezzi?
Nació en Buenos Aires y se trasladó a Salta a los 36 años.

