Falleció Bruno Iezzi, emblemática voz de la radio y tv salteña a los 93 años

FOTO: Adiós a una leyenda de la radio salteña

A los 93 años, falleció una de las voces más reconocidas de la radio y televisión salteña, Bruno Iezzi. Su trayectoria marcó seis décadas de la comunicación, consolidándose como una figura histórica en el ámbito radial de la región.

Nacido en Buenos Aires, Iezzi llegó a Salta a los 36 años como entrenador de Central Norte. Recordó que le quedaba mucho tiempo libre y comenzó a trabajar en Radio Güemes con su carnet de locutor. Creó y condujo el programa Especialísimo durante más de 20 años y luego continuó su labor en otras frecuencias moduladas.

Hoy, la Liga Salteña de Fútbol lo reconoció como un símbolo del deporte, homenajeando al maestro Bruno Iezzi, quien fue técnico de Juventud, Central Norte, Gimnasia y Tiro, además de locutor y periodista durante 60 años.

La comunidad salteña lamenta su partida y recuerda con cariño su legado en el ámbito de la comunicación y el deporte.

Informe de Elisa Zamora