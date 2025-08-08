Embargaron a la diputada libertaria Villaverde por venta irregular de terrenos
La diputada de La Libertad Avanza enfrenta un embargo de $50 millones por una demanda relacionada con la venta irregular de terrenos en Las Grutas.
08/08/2025 | 11:22Redacción Cadena 3
FOTO: Embargaron a la diputada libertaria Villaverde por venta irregular de terrenos.
Audio. Embargaron a la diputada libertaria Villaverde por venta irregular de terrenos
El Juzgado Civil y Comercial 9 de San Antonio Oeste ordenó un embargo millonario a la diputada nacional de la Libertad de Avanza, Lorena Villaverde, en el marco de una demanda por venta irregular de terrenos en Las Grutas.
Villaverde deberá cubrir una suma provisoria de $50 millones tras una demanda por daños y perjuicios que iniciaron tres personas, quienes aseguran haber pagado a la referente libertaria por tierras que nunca recibieron. Este asunto podría constituir una operación fraudulenta en la zona de la costa rionegrina.
El fallo judicial instruye al Banco Patagonia a retener fondos y valores que estén a nombre de la parlamentaria, tanto en pesos como en moneda extranjera, hasta que se defina su rol en estas presuntas estafas inmobiliarias.
Por el momento, no hay declaraciones de Villaverde al respecto en el contexto de un caso que podría considerarse un escándalo financiero y político a nivel nacional.
Informe de Marcela Psonkevich.
