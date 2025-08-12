El Intendente de Santa Fe abogó por la autonomía municipal en un discurso clave
Juan Pablo Poletti solicitó alcanzar acuerdos sobre autonomía municipal en un discurso previo a la audiencia pública. Destacó la necesidad de asumir competencias locales.
12/08/2025 | 16:02Redacción Cadena 3
FOTO: El intendente de Santa Fe anuncia eliminación del impuesto al bache y nuevo sistema de estacionamiento
Audio. El Intendente de Santa Fe aboga por la autonomía municipal en discurso clave
Cadena 3
El Intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, pidió por la autonomía municipal en su discurso previo a la audiencia pública vinculada a la Convención Reformadora prevista para este miércoles.
En su alocución, Poletti expresó: "Es una oportunidad histórica para ponernos de acuerdo para buscar conceptos". Agregó que "todos sabemos que los municipios hacemos más cosas que las que nos corresponden" y que a veces carecen de los recursos necesarios.
El intendente subrayó que esta situación se debe a la "proximidad con los vecinos". Sostuvo: "Lo que estoy diciendo es que lo que nos corresponde a asumir como competencias locales debemos tratar de hacerlo lo mejor posible".
Poletti finalizó destacando que "no solo porque sea el producto de un acuerdo institucional político, sino fundamentalmente porque es el reclamo más urgente de la ciudadanía".
Informe de Emiliano Guardia
