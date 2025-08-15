En vivo

Aldosivi vs. Belgrano

Argentina

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

Los Populares

Colorete Gianola

Lista manija

Sociedad

El auge de la comida coreana en Argentina y su influencia cultural

El crecimiento del K-pop y las series coreanas impulsa el interés por la comida coreana en Argentina, destacándose el ramyeon y el pollo frito.

15/08/2025 | 14:39

FOTO: El ramyeon, un tipo de fideos instantáneos

  1.

    Viva la Radio

    Viva la Radio

    Episodios

La comida coreana ha ganado popularidad en Argentina, impulsada por el crecimiento del K-pop y las series coreanas. Este fenómeno se traduce en un aumento del interés por la cultura coreana y sus platos típicos.

El ramyeon, un tipo de fideos instantáneos, se destaca como uno de los platos más representativos. Se prepara con huevo, mandú empanaditas y caldo de verduras, convirtiéndose en una opción muy nutritiva. Según Carla, "es un plato muy llenador".

Otro de los favoritos es el pollo frito, que, aunque tiene un origen coreano, ha logrado adaptarse al paladar argentino. Este plato es especialmente popular entre los adolescentes y se ha vuelto más accesible a nivel internacional.

Los sabores de la comida coreana suelen presentar un picor característico, aunque en Argentina se ha adaptado a gustos menos intensos. "Cada uno puede ir elevando el nivel de picante con los distintos platos", asegura Carla.

Desde K-Mix, se ofrecen también opciones para quienes prefieren lo que se conoce como "sin tac", aunque se reconoce que a veces existe un riesgo de contaminación en la cocina.

Informe de Celeste Benecchi

