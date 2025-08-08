En vivo

Sociedad

Docentes de Salta inician paro por reivindicaciones salariales y laborales

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta señala la importancia del paro por la situación de los docentes. Aseguran que la adhesión es alta en diversas regiones.

08/08/2025 | 15:28Redacción Cadena 3

FOTO: Paro docente en Salta: la lucha continúa

  1.

    Audio. Docentes de Salta inician paro por reivindicaciones salariales y laborales

    Viva la Radio

    Episodios

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta, Victoria Cervera, en diálogo con Cadena 3 comentó sobre el paro de hoy. "Es importante la adhesión al paro, tenemos escuelas que son numerosas con una adhesión total".

Cervera destacó que, a pesar de la persecución por parte del gobierno, en Salta Capital la adhesión al paro asciende a aproximadamente un 50%, mientras que en Metan supera el 60%.

"La docencia ha decidido iniciar un plan de lucha por la reivindicación salarial y laboral del sector", finalizó.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Quién comentó sobre el paro?
Victoria Cervera, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta.

¿Qué porcentaje de adhesión al paro hay en Salta Capital?
Aproximadamente un 50%.

¿Qué porcentaje de adhesión al paro hay en Metan?
Supera el 60%.

¿Cuál es el motivo del paro?
La reivindicación salarial y laboral del sector docente.

¿Cómo se siente el sector ante el gobierno?
Hay persecución por parte del gobierno.

