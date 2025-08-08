Docentes de Salta inician paro por reivindicaciones salariales y laborales

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta, Victoria Cervera, en diálogo con Cadena 3 comentó sobre el paro de hoy. "Es importante la adhesión al paro, tenemos escuelas que son numerosas con una adhesión total".

Cervera destacó que, a pesar de la persecución por parte del gobierno, en Salta Capital la adhesión al paro asciende a aproximadamente un 50%, mientras que en Metan supera el 60%.

"La docencia ha decidido iniciar un plan de lucha por la reivindicación salarial y laboral del sector", finalizó.

Informe de Elisa Zamora