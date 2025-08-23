En vivo

Sociedad

Detienen a mujer de 35 años por estafa en La Rioja y es trasladada a justicia local

La Policía de La Rioja detuvo a una mujer de 35 años por estafa en Quines. Permanecía en comisaría con pedido de captura desde marzo. Está a disposición de la justicia local.

23/08/2025 | 08:21Redacción Cadena 3

FOTO: Detenida por estafa: el caso que conmueve a La Rioja

  1.

    Audio. Detienen a mujer de 35 años por estafa en La Rioja y es trasladada a justicia local

    Una mañana para todos

    Episodios

La Policía de La Rioja concretó en la localidad de Quines el traslado de una mujer de **35 años** detenida por una causa de **estafa** en esa provincia.

La mujer fue aprendida el **15 de agosto** durante un control de identificación en la vía pública, donde se constató que tenía un **pedido de captura vigente** desde **marzo**, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal y Correccional Nº 3 de La Rioja.

Desde entonces, permanecía alojada en la comisaría local y ahora quedó a disposición de la Justicia Riojana.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Qué sucedió en La Rioja? La Policía de La Rioja trasladó a una mujer de **35 años** detenida por **estafa**.

¿Quién fue detenida? Una mujer de **35 años** con un **pedido de captura** por **estafa**.

¿Cuándo fue detenida? La mujer fue aprendida el **15 de agosto**.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la localidad de Quines, en la provincia de **La Rioja**.

¿Cómo fue el proceso de detención? Fue detenida durante un control de identificación en la vía pública.

¿Por qué estaba detenida? Tenía un **pedido de captura vigente** desde **marzo** por el Juzgado de Instrucción Penal y Correccional Nº 3 de La Rioja.

