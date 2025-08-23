Detienen a mujer de 35 años por estafa en La Rioja y es trasladada a justicia local

FOTO: Detenida por estafa: el caso que conmueve a La Rioja

La Policía de La Rioja concretó en la localidad de Quines el traslado de una mujer de **35 años** detenida por una causa de **estafa** en esa provincia.

La mujer fue aprendida el **15 de agosto** durante un control de identificación en la vía pública, donde se constató que tenía un **pedido de captura vigente** desde **marzo**, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal y Correccional Nº 3 de La Rioja.

Desde entonces, permanecía alojada en la comisaría local y ahora quedó a disposición de la Justicia Riojana.

Informe de Alejandro Heredia