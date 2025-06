Comerciantes afectados reclaman soluciones tras 16 días de incertidumbre

Los comerciantes de la zona del reciente derrumbe en barrio Güemes expresaron a Cadena 3 su desesperación tras 16 días sin respuestas. Ricardo, dueño de un kiosco, señaló: "Nada, nada de nada. Inclusive dentro del escombro está el auto de mi hijo, que prometieron que se lo iban a entregar el viernes".

La situación se agrava, ya que los vecinos no reciben información oficial. "Nadie hace nada, nadie sabe nada", lamentó Ricardo. La acumulación de basura y agua servida en la zona se vuelve un problema adicional.

Los comerciantes se ven obligados a sobrevivir con ventas mínimas. Ricardo comentó: "Menos de la mitad de lo que estamos vendiendo". La falta de clientes se hace evidente: "No pasa un auto, no pasa un peatón".

La incertidumbre sobre el futuro de los negocios crece. "No sabemos si nos van a obligar a cerrar o no, que sería peor porque ya no trabajamos", expresó Ricardo, quien también enfrenta el desafío de mantener a sus empleados.

Los comerciantes esperan respuestas de las autoridades y una solución a la situación. "Hay responsables. Uno debe ser la constructora que hizo el edificio, otro es el consorcio", afirmó Ricardo, quien destacó la falta de comunicación oficial y la desesperación de los vecinos afectados.

Informe de Gonzalo Carrasquera