Sociedad

Atacan a colectivo policial en Santa Fe mientras trasladaba detenidos

Un colectivo de la Policía de Santa Fe fue apedreado durante su recorrido, generando preocupación. No hay heridos graves, pero sí daños en el vehículo

24/08/2025 | 08:18Redacción Cadena 3

FOTO: (Foto: ilustrativa)

  1.

    Audio. Atacan a colectivo policial en Santa Fe mientras trasladaba detenidos

    Cadena 3

    Episodios

Un colectivo de la Policía de Santa Fe que trasladaba detenidos fue apedreado este sábado por la tarde mientras circulaba por la avenida Circunvalación.

El ataque se produjo en el suroeste de la ciudad, a la altura de los barrios San Lorenzo y Chalet, causando daños en los vidrios frontales del vehículo.

Según fuentes policiales, la unidad se dirigía hacia el norte, a la subcomisaría segunda. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, aunque el conductor expresó sentir una dolencia en el ojo izquierdo, siendo examinado por personal médico.

Hasta el momento, no se logró identificar al autor del ataque, aunque se activaron los protocolos de seguridad. La denuncia fue presentada en la dependencia correspondiente y se espera que la investigación avance para dar con el responsable.

Informe de Emiliano Guardia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un colectivo de la Policía de Santa Fe fue apedreado mientras trasladaba detenidos.

¿Quiénes están involucrados? La Policía de Santa Fe y un conductor que sufrió una dolencia leve.

¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió el sábado por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la avenida Circunvalación, a la altura de los barrios San Lorenzo y Chalet.

¿Cómo se está manejando la situación? Se activaron protocolos de seguridad y se presentó una denuncia en la dependencia correspondiente.

