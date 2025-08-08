AMSAFE exige respuestas ante deficiencias en la cobertura del IAPOS en Santa Fe
Docentes de Santa Fe inician un petitorio para exigir respuestas sobre la cobertura del IAPOS ante aumentos en bonos y falta de atención médica adecuada.
08/08/2025 | 16:02Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
FOTO: AMSAFE presenta proyectos para proteger la educación y los derechos previsionales
Audio. AMSAFE exige respuestas ante deficiencias en la cobertura del IAPOS en Santa Fe
Cadena 3
AMSAFE exige respuestas sobre la cobertura de IAPOS. Docentes de toda la provincia comienzan a firmar un petitorio que será entregado al gobierno de Santa Fe y al director de IAPOS. El objetivo es reclamar ante las graves deficiencias en la cobertura de la obra social, que afecta a trabajadores activos y jubilados.
Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, expuso en diálogo con Cadena 3 la situación: "Los docentes, los trabajadores de la educación, activos y jubilados, aportamos a la obra social. Pero cuando vamos al médico, tenemos que pagar plus". La preocupación radica en que muchas especialidades no son cubiertas por el IAPOS, lo que obliga a los docentes a costear consultas particulares.
"Si nos recetan una prestación, esa prestación también implica que tengamos que comprar bonos. Y esos bonos están aumentando de manera considerable", añadió Alonso. En un análisis de los precios, mencionó un dato alarmante: "Aumentó en los primeros 6 meses del año el 68%. El aumento nuestro fue el 13%".
La situación generó un creciente descontento entre los docentes, quienes esperan que sus demandas sean escuchadas y se tomen medidas efectivas para mejorar la cobertura del IAPOS.
Informe de Matías Arrieta