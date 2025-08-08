AMSAFE exige respuestas ante deficiencias en la cobertura del IAPOS en Santa Fe

AMSAFE exige respuestas sobre la cobertura de IAPOS. Docentes de toda la provincia comienzan a firmar un petitorio que será entregado al gobierno de Santa Fe y al director de IAPOS. El objetivo es reclamar ante las graves deficiencias en la cobertura de la obra social, que afecta a trabajadores activos y jubilados.

Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, expuso en diálogo con Cadena 3 la situación: "Los docentes, los trabajadores de la educación, activos y jubilados, aportamos a la obra social. Pero cuando vamos al médico, tenemos que pagar plus". La preocupación radica en que muchas especialidades no son cubiertas por el IAPOS, lo que obliga a los docentes a costear consultas particulares.

"Si nos recetan una prestación, esa prestación también implica que tengamos que comprar bonos. Y esos bonos están aumentando de manera considerable", añadió Alonso. En un análisis de los precios, mencionó un dato alarmante: "Aumentó en los primeros 6 meses del año el 68%. El aumento nuestro fue el 13%".

La situación generó un creciente descontento entre los docentes, quienes esperan que sus demandas sean escuchadas y se tomen medidas efectivas para mejorar la cobertura del IAPOS.

Informe de Matías Arrieta