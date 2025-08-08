Alberto Weretilneck presentó la alianza Juntos Defendemos Río Negro
El gobernador criticó al Gobierno Nacional y presentó la flamante coalición como "defensa de la provincia ante el centralismo".
08/08/2025 | 13:10Redacción Cadena 3
FOTO: Alberto Weretilneck presentó la alianza Juntos Defendemos Río Negro.
-
Audio. Alberto Weretilneck presentó la alianza Juntos Defendemos Río Negro
Siempre Juntos
De cara a las elecciones de octubre, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló de la alianza que encabeza el partido que él mismo preside en un frente amplio que congrega a otros partidos provinciales y vecinales de la provincia.
Weretilneck apuntó contra el Gobierno Nacional, señalando que la flamante alianza Juntos Defendemos Río Negro nace para frenar el avance del centralismo porteño.
En ese marco, el mandatario provincial amplió: "Los rionegrinos somos conscientes del daño, con rutas totalmente abandonadas, con muertos todos los días, jubilados rionegrinos teniendo serios problemas con, con las universidades totalmente desfinanciadas, nula presencia del Estado Nacional en la provincia".
Además, manifestó que la intención de la nueva coalición es defender a la provincia de la Capital Federal y del esquema central y unitario que existe en el país. "Es una expresión de defensa de los intereses de la provincia y de cada una de las ciudades que participamos en este proyecto", concluyó Weretilneck.
Informe de Marcela Psonkevich.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre la alianza en Río Negro?
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló sobre la alianza que encabeza.
¿Qué es la nueva alianza mencionada?
La nueva alianza se llama Juntos Defendemos Río Negro.
¿Cuál es el objetivo de esta alianza?
Frenar el avance del centralismo porteño y defender los intereses de Río Negro.
¿Qué problemas mencionó Weretilneck?
Señaló el abandono de rutas, problemas de jubilados y universidades desfinanciadas.
¿Qué expresó al final de su declaración?
Que la coalición es una defensa de los intereses de la provincia y sus ciudades.