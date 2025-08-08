Alberto Weretilneck presentó la alianza Juntos Defendemos Río Negro

De cara a las elecciones de octubre, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló de la alianza que encabeza el partido que él mismo preside en un frente amplio que congrega a otros partidos provinciales y vecinales de la provincia.

Weretilneck apuntó contra el Gobierno Nacional, señalando que la flamante alianza Juntos Defendemos Río Negro nace para frenar el avance del centralismo porteño.

En ese marco, el mandatario provincial amplió: "Los rionegrinos somos conscientes del daño, con rutas totalmente abandonadas, con muertos todos los días, jubilados rionegrinos teniendo serios problemas con, con las universidades totalmente desfinanciadas, nula presencia del Estado Nacional en la provincia".

Además, manifestó que la intención de la nueva coalición es defender a la provincia de la Capital Federal y del esquema central y unitario que existe en el país. "Es una expresión de defensa de los intereses de la provincia y de cada una de las ciudades que participamos en este proyecto", concluyó Weretilneck.

Informe de Marcela Psonkevich.