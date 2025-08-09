Racing gana en "La Bombonera" y agrava la crisis de Boca que no levanta

Boca recibe este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que es clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico "xeneize".

El partido, que se juega desde las 16:30 y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El mismo se podrá ver a través de ESPN Premium y por Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas.

El gol de Racing (Solari)

"Solari":

Por su gol a Boca en el #TorneoClausura pic.twitter.com/XPSaebKmrn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 9, 2025

En desarrollo.

