Boca vs. Racing

Argentina

Boca vs. Racing

Rosario

Fuera de lista

Andrés Manzur

Clave de Sol

Silvina Ledesma

Toco y me voy

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Racing gana en "La Bombonera" y agrava la crisis de Boca que no levanta

El "Xeneize" quiere cortar con la histórica sequía de 11 partidos sin conocer la victoria. El partido se juega desde las 16.30. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

09/08/2025 | 18:22Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Boca vs Racing: horario y formaciones

Boca recibe este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro que es clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico "xeneize".

El partido, que se juega desde las 16:30 y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El mismo se podrá ver a través de ESPN Premium y por Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas.

Seguí la transmisión en vivo

El gol de Racing (Solari)

En desarrollo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

