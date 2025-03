Ricardo Zielinski: "En el balance, Belgrano fue mejor"

El técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, analizó el empate de su equipo frente a Talleres y destacó la mejora en el segundo tiempo.

"En el segundo tiempo nosotros demostramos ser muy superiores, a diferencia de lo que fue ayer en el primer tiempo. Así que en el balance de los dos tiempos me pareció que Belgrano ha sido mejor", sentenció.

"En el primer tiempo no hicimos un buen partido", afirmó "el Ruso", quien aseguró que el equipo rival no generó muchas oportunidades. También subrayó que en la segunda mitad, su equipo mostró una clara superioridad. "Tuvimos dos o tres ocasiones que lamentablemente no pudimos completar", agregó.

Zielinski también hizo hincapié en la necesidad de ser más constantes durante los noventa minutos. "La pelea de nosotros es ser constante en los veinte minutos, ser competitivos creo que lo somos", comentó. A pesar de los errores que el equipo ha cometido, el entrenador se mostró optimista: "Vamos mejorando, algunos jugadores han mejorado en algunos aspectos".

El equipo y los cambios

Al ser consultado sobre el "uvita" Fernández, Zielinski aseguró que decidió preservarlo: "Tenemos un montón de partidos por delante. Jugamos el viernes. No es poner un jugador que está en riesgo y después lo tenemos 15 o 20 días afuera. Decidí preservarlo para el segundo tiempo".

Sobre los cambios realizados durante el partido, "el Ruso" explicó que busca dar continuidad al equipo y que los jugadores se sientan confiados. "Estamos en esa búsqueda de buscar un equipo, darle continuidad", dijo. Además, se refirió a la importancia de mantener una línea de juego, sin empezar de cero en cada partido.

Arbitaje

En cuanto a la actuación del árbitro, el entrenador prefirió no opinar directamente, aunque mencionó que hubo jugadas polémicas. "Parece que hay una regla que si no es roja directa, se le baja una amarilla", indicó, dejando entrever su disconformidad con algunas decisiones arbitrales.

El próximo desafío para Belgrano será mejorar y sumar de a tres puntos, ya que el empate no es suficiente para acercarse a los lugares de clasificación. "Estamos empatando muchísimo y por ahí nos cuesta el hecho de acercarnos al lugar donde podemos pelear hasta el final una participación en el octogonal", concluyó Zielinski.