Lee Aaliya, de Atenas al básquet universitario de Estados Unidos

Lee Aaliya, Ala-Pívot de 19 años de 2,05 metros de altura fue anunciado como nuevo jugador de Michigan Wolverines, escuela de la división 1 de la NCAA, el campeonato de básquet universitario de los Estados Unidos.

Lee jugó en Atenas en la última temporada, en la cual el “Verde Griego” descendió.

Please welcome Lee Aaliya to Crisler Center ?????? LET’S GOOOOO#ExpandTheMaizeRage #GoBlue pic.twitter.com/55GUmUl1Kh