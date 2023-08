Comenzó el Mundial de básquet con sorpresa de Canadá: mirá los resultados

El Mundial de Básquet disputado en Filipinas, Indonesia y Japón se puso en marcha este viernes con los primeros ocho partidos.

Por el Grupo E, en el Okinawa Arena en Japón, Australia superó a Finlandia con el base australiano Patty Mills (Atlanta Hawks de NBA) como goleador con 26 puntos. Para los finlandeses, el ala pivote Lauri Markkanen (Utah Jazz) sumó 19.

Italia, por el Grupo A en el Philippine Arena de Manila, le ganó a Angola por diferencia de 14 puntos. En el equipo europeo sobresalió el alero Simone Fontecchio (Utah Jazz) con 20, mientras que los angoleños tuvieron como máximo anotador a Childe Dundao, que culminó con 17.

Por el grupo D, en el Mall of Asia Arena de Pasay (filipinas), Montenegro le ganó a México por 91 a 71. En la formación lució el pivote Nikola Vucevic (Chicago Bulls) con 35 puntos y 10 rebotes, mientras que el ala pivote Fabián Jaimes sumó 17 para los norteamericanos.

Letonia le ganó a Líbano por 109 a 70, en el Indonesia Arena de Jakarta por el Grupo H. El goleador letón fue el alero Dairus Bertans con 24 y el escolta Sergio El Darwich hizo 18 en el vencido.

República Dominicana venció a una de las locales, Filipinas por 87 a 81 por el grupo A. El jugador de Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns anotó 26 puntos y agarró 10 rebotes para los ganadores.

En el grupo E, Alemania superó claramente a Japón y le ganó 81 a 63. En la selección "Germana" fueron figuras los hermanos Wagner, Moritz anotó 25 puntos y agarró 9 rebotes, mientras que Franz anotó 10 puntos, agarró 6 rebotes y repartió 5 asistencias.

En el grupo D, Lituania venció a Egipto por 93 a 67 con el pívot de los Pelicans, Jonas Valanciunas como figura con 15 puntos y 10 rebotes.

Por el grupo H, en el partido más esperado de la jornada, Canadá vapuleó a Francia y le ganó 95 a 65 con el base de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander como gran figura ya que anotó 27 puntos, agarró 13 rebotes y dio 6 asistencias.

El Mundial continuará este sábado con ocho partidos más, de los cuales destacan el debut de la siempre candidata, Estados Unidos que enfrenta a Nueva Zelanda y el debut de la última campeona, España ante Costa de Marfil.