Bahamas, el poderoso rival de Argentina que cuenta con varias figuras de la NBA

Con la mira puesta en París 2024, este lunes comenzó el torneo Preclasificatorio olímpico en Santiago del Estero, que le otorga al campeón un boleto al repechaje mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos. Es salir campeón o quedarse sin nada.

En ese marco, la selección de Bahamas decidió venir al país con un plantel que mete miedo y pone en peligro la suerte del seleccionado argentino. Es que en las últimas semanas logró convencer a tres figuras de la NBA para disputar el torneo: DeAndre Ayton, Buddy Hield y Eric Gordon.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el debut, vencieron fácilmente a Cuba por 109-68, en un encuentro que dejó en claro el poderío del tridente NBA: Hield sumó 24 puntos en 27 minutos, Ayton 22 puntos en 25 minutos y Gordon 17 puntos en 24 minutos.

Este miércoles, desde las 21.10, Bahamas enfrentará al equipo de Pablo Prigioni para definir a los clasificados del Grupo A.

Ayton nació en la isla caribeña, pero vive en Estados Unidos desde que tiene 12 años. Su única participación con Bahamas había sido en el Centrobasket 2016, por eso fue sorpresiva su decisión de viajar a Argentina para ayudar a su equipo a clasificar.

No se trata de un jugador más de la liga estadounidense, sino del pivote titular de Phoenix Suns, una franquicia importante que disputó las últimas semifinales de la Conferencia Oeste, pero quedó eliminado por el campeón Denver Nuggets.

/Inicio Código Embebido/

Deandre Ayton with the pump fake and drive for the dunk! Good to see him working on dribbling a bit more pic.twitter.com/O8ZjoJ4neG