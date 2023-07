Facu Campazzo, mano a mano con Cadena 3: "No le cierro la puerta a la NBA"

Ignacio García Iturriza

Facundo Campazzo habla como juega. Manejando los hilos de la conversación, el cordobés no le escapa a ninguna pregunta y se lo ve convencido de esta nueva etapa en el Real Madrid y en la selección argentina de básquet. La experiencia en la NBA y la locura que vivió en Serbia alimentaron aún más ese hambre por competir al máximo nivel.

“Puede pasar cualquier cosa, pero cerrarle la puerta a la NBA, ¿por qué? Firmé cuatro años, estabilidad, estar en el mejor equipo de Europa y estoy súper tranquilo”, enfatizó Facu en un mano a mano exclusivo con Cadena 3 y dejó en claro: “pongo mi energía en el año a año, en la temporada que voy a estar jugando en un par de meses, eso ya me ocupa el 100%”.

Sin definir su futuro a largo plazo, Campazzo valoró los dos años y medio que estuvo en la NBA: “Elijo dejarme llevar por las buenas sensaciones cuando estuve jugando, es una liga donde están los mejores jugadores del mundo y tuve la oportunidad de estar en un equipo como Denver, que aspiraba a un título desde que el día en que llegué”.

“Cuando me tocó jugar, trataba de aprovechar y aprender al máximo los minutos; y cuando no me tocó jugar, intentaba sumar desde estar preparado, usar esas facilidades que te da el equipo para desarrollar distintos puntos de tu juego”, reflexionó y cerró: “Ser parte de un equipo NBA la verdad que es increíble”.

El regreso a su segunda casa: Real Madrid

Campazzo sabe que uno vuelve a los lugares donde fue feliz y por eso no dudó cuando la oportunidad de volver al Madrid apareció: “Estoy contento porque vuelvo a un lugar donde siento que es mi casa y es un equipo que pelea por cosas importantes”.

“Cuando se habla del Madrid, se habla de pelear títulos todos los años y seguro no será la excepción estos cuatro años en los que estaré. He jugado con varios jugadores en años anteriores y el entrenador era el asistente en la época en la que yo jugaba, así que la adaptación no será tan complicada”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que en lo personas se siente muy bien, a pesar de que los últimos años para él fueron “muy movidos”, pero contó que “me tomé con tranquilidad cuando fui cortado en Dallas y en Serbia disfruté mucho”.

La locura serbia y la motivación que necesitaba tras la NBA

Cuando le toca recordar lo vivido estos últimos meses en el Estrella Roja de Belgrado a Campazzo le brillan los ojos. “La pasión en Serbia se parece mucho a la pasión que hay en Argentina. Recuerdo los dos partidos que se jugaron contra el Barsa y el Madrid por Euroliga y no se podía respirar de la cantidad de gente”, rememoró.

Y reveló un detalle que lo dejó sorprendido: en las canchas de Serbia se puede fumar. “Termina el primer tiempo y uno esperaba que la gente se vaya a fumar afuera, pero la gente se quedó fumando ahí adentro; llegamos al segundo tiempo y estaba lleno de humo y olor a cigarrillo”, contó entre risas.

“La pasión con la que se vive ahí te pone en un nivel de motivación al siguiente nivel”, concluyó el base, que tras su aventura en la NBA tomó ese cariño de la gente para volver a elevar su confianza en la cancha.

