Racing de Córdoba volvió a las prácticas con la cabeza puesta en Mitre

Racing de Córdoba volvió a los entrenamientos este lunes, tras tener libre el fin de semana, con la cabeza puesta en el próximo partido, ante Mitre de Santiago del Estero.

Los dirigidos por Diego Pozo ensayaron por la mañana en el predio René Gorreta. Este martes volverán a practicar en el mismo lugar, desde las 09.30.

"La Academia" se prepara para recibir al conjunto santiagueño, el próximo domingo, desde las 17, en el Miguel Sancho. El partido será transmitido por Cadena 3.

Racing viene de caer en la última fecha ante Chaco For Ever y marcha en el puesto 15 del torneo, con 24 puntos. Tiene por debajo solo a tres equipos: Chaco For Ever (23), Tristán Suárez (22) y Villa Dálmine (19).