Lakers homenajearán al histórico entrenador Pat Riley con estatua

FOTO: Lakers homenajearán al entrenador del Salón de la Fama Pat Riley con estatua ante Celtics

Los Lakers de Los Ángeles develará una estatua del exentrenador Pat Riley el 22 de febrero, cuando el miembro del Salón de la Fama se una a las leyendas del equipo como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Kobe Bryant en bronce fuera de su arena en el centro de la ciudad.

Los Lakers honrarán a Riley de manera adecuada contra su rival histórico, los Celtics de Boston.

Riley entrenó a los Lakers desde 1981 hasta 1990 durante la era “Showtime” del equipo y ganó cuatro campeonatos de la NBA (1982, 1985, 1987, 1988). Lideró a los Lakers a través de una de las eras más importantes para cualquier equipo en la historia de la NBA. Con Johnson y Abdul-Jabbar liderando un emocionante plantel con una innovadora ofensiva de contraataque, los Lakers lograron un récord de 533-194 (.733) durante el mandato de Riley y sumaron 102 victorias en playoffs en nueve temporadas.

Los Lakers ganaron al menos 50 juegos en cada una de sus nueve temporadas como entrenador y ganaron al menos 60 juegos en cinco temporadas consecutivas. Fue nombrado Entrenador del Año de la NBA con los Lakers en 1989-90.

Jugó para Los Ángeles desde 1970 hasta 1975, y fue comentarista del equipo antes de convertirse en asistente de Paul Westhead en 1979. Riley fue parte del equipo de 1971-72 que ganó un récord de liga de 33 juegos consecutivos y ganó el campeonato de la NBA.

Riley, de 80 años, también entrenó a los Knicks de Nueva York y al Heat de Miami. Ganó otro campeonato como entrenador con el Heat en 2006 y ahora se desempeña como presidente del equipo.

La temporada pasada, el Heat nombró la cancha de su arena en el centro de la ciudad en honor a Riley en una ceremonia a la que asistieron muchos de sus exjugadores.

Riley se convertirá en la octava luminaria de los Lakers en ser honrada con una estatua en Star Plaza, que se ha convertido en una atracción turística popular para los fanáticos de la franquicia de fama mundial. Los otros son Abdul-Jabbar, Johnson, Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O’Neal y el comentarista Chick Hearn.