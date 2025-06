La NBA confirmó que el All Star Game enfrentará a EE.UU ante el resto del mundo

La NBA sigue buscando hacer más atractivo el All Star Game, el partido entre las mayores estrellas de la liga más importante del básquet, que se juega el fin de semana de las estrellas en la mitad de la temporada.

En los últimos años, el juego de las estrellas bajó en su popularidad entre los fanáticos del básquet debido a la poca actitud de los basquetbolistas en este partido, por lo que la liga busca formas de hacerlo atractivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la aparición en los últimos años de estrellas de fuera de Estados Unidos en la NBA, uno de los pedidos de la gente era que el partido del All Star se dé entre jugadores americanos ante los extranjeros.

La NBA parece haber escuchado los pedidos de la gente y este miércoles el comisionado de la liga Adam Silver anunció que el próximo juego de las estrellas se dará de esta forma.

/Inicio Código Embebido/

NBA Commissioner Adam Silver confirms there will be USA vs. the World in the 2026 All-Star Game ??



"I'm not exactly sure what the format will be yet. I paid a lot of attention to what the NHL did, which was a huge success."@craigcartonlive | @DannyParkins | @markschlereth pic.twitter.com/WsEzhe4Jkk