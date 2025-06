Indiana Pacers eliminó a los Knicks y jugará las Finales de la NBA tras 25 años

Por Ignacio García Iturriza

Indiana Pacers dirá presente en las Finales de la NBA tras 25 años y buscará quedarse con el trofeo más deseado en el básquet del mundo por primera vez en su historia.

Este sábado, el equipo liderado por Tyrese Haliburton venció 125 a 108 a los New York Knicks y liquidó la serie final del Este por 4-2, para meterse en esta instancia final que solo disputó en la temporada 2000 ante Los Ángeles Lakers (derrota 2-4).

/Inicio Código Embebido/

defense ?? and-1 ?? reaction ??



watch this sequence from Thomas Bryant and Pascal Siakam ?? pic.twitter.com/MmGNoPO0iJ — Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

/Fin Código Embebido/

Producto de un plan defensivo asfixiante, los Pacers lograron cerrar las finales del Este ante sus fanáticos, controlando a Jalen Brunson, estrella de los Knicks, que venían con la intención de alargar la serie a un Juego 7 , pero se encontraron con la ferocidad, experiencia y corazón de un equipo preparado para dar batalla. El dato que reflejó la incomodidad de New York fueron las 17 pérdidas de balón cometidas.

Ahora, Indiana deberá enfrentar a Oklahoma City Thunder, el mejor equipo de la temporada y campeón de la Conferencia Oeste tras vencer en la final a los Minnesota Timberwolves por 4-1. Será un duelo épico, entre dos equipos jóvenes que proponen un estilo similar, bien moderno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los destacados del Juego 6

Los flashes se quedaron con la estrella Haliburton, que terminó con 21 puntos y 13 asistencias, siendo el base del equipo y el cerebro de la ofensiva. No faltaron las jugadas espectaculares y un triple kilométrico para liquidar el partido.

/Inicio Código Embebido/

TYRESE HALIBURTON LOGO THREE TO PUT US UP 20. pic.twitter.com/57n8rxoPMN — Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

/Fin Código Embebido/

También las miradas de la prensa especializada y los fans destacaron el gran partido de Pascal Siakam, que fue el goleador del juego con 31 puntos y elegido el MVP de estas Finales del Este. Los Knicks nunca lograron controlarlo en toda la serie y por eso terminó con una media de 24,8 puntos.

/Inicio Código Embebido/

Pascal Siakam is named Eastern Conference Finals MVP & the recipient of the Larry Bird Trophy ?? pic.twitter.com/hsLIZCw7B3 — Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la gran figura de la noche fue el escolta Andrew Nembhard (14 puntos) que se hizo cargo de defender a Brunson (terminó con solo 19 puntos, lanzando un 44% de campo) con una marca insoportable por toda la cancha, que hizo frustrar a la estrella rival y nunca lo dejó entrar en ritmo. Los 6 robos de balón que registró, fueron una muestra de esa tenacidad defensiva, clave para no dejar lugar a la reacción de los Knicks.

/Inicio Código Embebido/

Andrew Nembhard picks his pocket and lays it in.



he has six steals tonight ?? pic.twitter.com/ib7dDCgQ5i — Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

/Fin Código Embebido/

También los actores de reparto o mejor dicho los jugadores de rol fueron fundamentales para llevarse este duelo: Obi Toppin (18 puntos), Thomas Bryant (11) y Aaron Nesmith (10).

Sin dudas, los Pacers llegan a estas Finales de la NBA como el equipo sorpresa, ya que terminaron la temporada regular en la cuarta posición del Este.

No obstante, en la primera ronda dejaron afuera los Miami Heat (4-1) y en las semis dieron el primer golpe al eliminar a Cleveland Cavalliers también por 4-1. Los Cavs habían sido el mejor equipo del Este en la fase regular. Y este sábado, culminaron el trabajo con los Knicks, en un duelo picante que tuvo grandes partidos y una remontada histórica en el juego 1.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las fechas de las finales de la NBA

Jueves 5 de junio - Juego 1

-Thunder vs. Knicks/Pacers | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+

Lunes 8 de junio - Juego 2

-Thunder vs. Knicks/Pacers | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+

Miércoles 11 de junio - Juego 3

-Knicks/Pacers vs. Thunder | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+

Viernes 13 de junio - Juego 4

-Knicks/Pacers vs. Thunder | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+

Lunes 16 de junio - Juego 5 *de ser necesario*

-Thunder vs. Knicks/Pacers | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+

Jueves 19 de junio - Juego 6 *de ser necesario*

-Knicks/Pacers vs. Thunder | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+

Domingo 22 de junio - Juego 7 *de ser necesario*

-Thunder vs. Knicks/Pacers | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER) | TV: Disney+