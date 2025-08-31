En vivo

Deportes

Argentina enfrenta a Brasil en la final de la AmeriCup

El conjunto de Pablo Prigioni disputa este domingo una nueva edición del clásico sudamericano, en busca de un nuevo título.  

31/08/2025 | 17:39Redacción Cadena 3

FOTO: Argentna venció a Canadá y jugará la final de la Americup.

La Selección argentina de básquet continúa alimentando su sueño continental en la AmeriCup 2025, y este domingo disputa la final, nada menos que en una nueva edición del clásico ante Brasil.

El partido se disputa este domingo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, desde las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.

En Managua, el equipo dirigido por Pablo Prigioni venció este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal y se aseguró un lugar en la gran final.

El rival es nada menos que Brasil, en un clásico que definirá al campeón y que tendrá un condimento especial: la “Albiceleste” buscará defender el título logrado en Recife 2022, justamente ante el conjunto brasileño.

Lectura rápida

¿Qué evento está disputando la Selección argentina de básquet? La Selección argentina de básquet está disputando la final de la AmeriCup 2025.

¿Quiénes son los rivales en la final? Los rivales en la final son Brasil.

¿Cuándo se juega la final? La final se juega este domingo a las 21:10 hora argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el partido? El partido se lleva a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

¿Cómo llegó Argentina a la final? Argentina llegó a la final tras vencer a Canadá por 83-73 en la semifinal.

