Argentina enfrenta a Brasil en la final de la AmeriCup

FOTO: Argentna venció a Canadá y jugará la final de la Americup.

La Selección argentina de básquet continúa alimentando su sueño continental en la AmeriCup 2025, y este domingo disputa la final, nada menos que en una nueva edición del clásico ante Brasil.

El partido se disputa este domingo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, desde las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.

— Argentina Básquet (@cabboficial) August 31, 2025

En Managua, el equipo dirigido por Pablo Prigioni venció este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal y se aseguró un lugar en la gran final.

El rival es nada menos que Brasil, en un clásico que definirá al campeón y que tendrá un condimento especial: la “Albiceleste” buscará defender el título logrado en Recife 2022, justamente ante el conjunto brasileño.