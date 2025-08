Un hombre y su novia, a juicio por viralizar videos íntimos de la expareja de él

Tras cinco años de lucha, la Justicia de San Luis dio lugar al reclamo de Gabriela Fernández Aberastain, profesora de fitness víctima de un caso de pornosextorsión en 2020. El próximo lunes 4 de agosto comenzará el juicio oral contra Tatiana Yacarini, acusada junto a Diego Oliveri, expareja de la víctima, por la viralización de un video íntimo. El caso marca un precedente en el país, al ser una mujer quien enfrentará el banquillo por este delito.

Todo se remonta a abril de 2020, cuando un video íntimo de Fernández Aberastain fue difundido y llegó incluso a su hijo de nueve años a través de un mensaje privado en Instagram.

La profesora acusó a Oliveri, su expareja, y a Yacarini, quien era pareja de este en ese momento, de actuar por venganza y despecho. Según la denunciante, Oliveri la hostigó tras el fin de su relación en 2018, enviándole amenazas y mensajes intimidatorios, mientras que Yacarini, celosa, difundió el material.

Las pericias informáticas fueron clave en la investigación. En el celular de Yacarini se encontraron tres cuentas de Instagram (@riendas_sueltas, @joaquinaaymara y @tatianayaccarini) desde las cuales se enviaron mensajes extorsivos a Fernández Aberastain.

Además, se comprobó que Yacarini y Oliveri intercambiaron mensajes en WhatsApp la madrugada del 13 de abril de 2020, donde él le envió el video y ella admitió su intención de difundirlo. En el teléfono de Oliveri se hallaron capturas de pantalla de amenazas enviadas a la víctima desde un perfil falso ("Jhonn Wilson") y otros videos íntimos de Fernández Aberastain.

El juez Flores Leyes destacó en el expediente que Oliveri persiguió y hostigó a la víctima tras el fin de su relación de tres años, con el objetivo de desprestigiarla. Los acusados enfrentan cargos por distribución indebida de correspondencia y amenazas, delitos que contemplan hasta tres años de prisión.

Gabriela Fernández Aberastain, quien en 2019 había alcanzado el título de Campeona Argentina de Fitness en la categoría Wellness Senior, vio su vida trastocada por este episodio. Ahora, espera que el juicio traiga justicia y cierre a una pesadilla que comenzó hace más de cinco años.

En diálogo con Cadena 3, la víctima relató en detalle el calvario que sufre desde hace cinco años. "Pasé por muchas etapas porque me deprimí mucho, pensé muchas veces en quitarme la vida. Fue tremendo porque me afectó mucho a nivel físico, emocional y en mi vida económica". A pesar de la devastación, encontró la fuerza para luchar por su justicia, impulsada por sus dos hijos.



Gabriela Fernández Aberastain vive en San Luis y es profesora de fitness.

La profesora explicó cómo se enteró de la viralización del video: "Me empezaron a llegar mensajes de todo el mundo diciendo 'te están viralizando'. Me sentí devastada. No sabía ni por dónde empezar, sinceramente".

A lo largo de los años, Gabriela enfrentó una situación terrible que no solo la expuso como víctima, sino también por una sociedad que la juzgó por su intimidad: "Cuando una mujer es expuesta en su desnudez, se pone en tela de juicio su integridad como ser humano, como mamá y como docente".

Llegar a juicio fue muy complicado, ya que el delito de sextorsión no estaba tipificado en ese momento. "Costó que empatizaran conmigo porque cuando esto comenzó, yo era la juzgada", recordó la víctima. Ahora, la situación está comenzando a cambiar y ella espera que su caso marque un precedente histórico en la lucha contra la sextorsión.

Gabriela aconsejó a quienes puedan estar en situaciones similares: "El primer mensaje que hay que dar es que no hay que reenviar. Si recibís un video íntimo de otra persona, no lo reenvíes, porque la viralización hace mucho daño".

Además, remarcó la importancia de la educación digital y de tomar precauciones al compartir contenido íntimo: "Si decidiste enviarte un video o una foto, que sean de esas que se ven una vez y se borran (en WhatsApp, archivo de visualización única), que no se te vea la cara".

El juicio, que iba a ser este viernes 1 de agosto y se reprogramó debido a la supuesta enfermedad de los acusados, se espera que continúe el próximo lunes. "Lo que quiero es que haya justicia, va a marcar un precedente histórico que nos va a ayudar y a proteger a toda la sociedad", concluyó Gabriela.

El caso expuso la urgencia de crear un marco legal que proteja a las víctimas de la sextorsión y la difusión no consensuada de contenido íntimo.

