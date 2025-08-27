Un hombre atacó a balazos a alumnos de una escuela católica en EE.UU.: 2 muertos

Un tiroteo ocurrió el miércoles, en la primera semana de clases, en una escuela católica de Minneapolis, informó el gobernador de Minnesota. Hasta el momento, no se dispuso de información sobre posibles heridos, pero el gobernador Tim Walz calificó el tiroteo como “horrible”.

El gobierno de la ciudad de Minneapolis informó que el tirador había sido “contenido” tras el tiroteo en la escuela de la Iglesia de la Anunciación, y que no había una “amenaza activa” para los residentes.

Walz dijo en redes sociales que había sido informado sobre el tiroteo.

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió Walz en X.

Una persona que respondió al teléfono en la Escuela de la Anunciación dijo que los estudiantes estaban siendo evacuados.

La policía local y estatal, agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y otras autoridades se concentraron en la escuela.

Según su sitio web, la escuela, que data de 1923 y abarca desde preescolar hasta octavo grado, tenía programada una misa para toda la escuela el miércoles a las 8:15 de la mañana. El lunes fue el primer día de clases, y las fotos en las redes sociales de ese día mostraron a estudiantes con uniformes verdes saludándose en los portabicicletas, sonriendo para la cámara y sentados juntos.

El tiroteo fue el más reciente de una serie de incidentes mortales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo el martes por la tarde frente a una escuela secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

Informe de Cynthia Zak, corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos.