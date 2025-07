Un cordobés ganó más de mil millones y medio de pesos en el Loto

FOTO: Mauro, dueño de la agencia que vendió el Loto Plus. (Foto: Celeste Benecchi/Cadena 3)

Un cordobés está de fiesta tras el sorteo N° 3797 del Loto Plus, realizado el sábado 19 de julio de 2025, que dejó un nuevo millonario en la región.

En la modalidad Desquite, un único apostador logró acertar los seis números ganadores y se adjudicó un impresionante premio de $1.612.252.878,40.

El ticket que cambió la vida de este nuevo millonario fue vendido en la Agencia N° 01-0490-000, Romero Vaca Esmeralda, ubicada en Marco del Pont 2539, en pleno corazón de Córdoba Capital.

La noticia generó gran entusiasmo entre los vecinos, quienes celebraron la suerte de uno de los suyos.

Los números que trajeron la fortuna fueron: 13, 14, 23, 27, 32 y 42. Este combinación resultó ser la clave para que el ganador se llevara el pozo acumulado, uno de los más abultados de la modalidad Desquite.

Vaca expresó su alegría al comentar sobre el premio: "La verdad que es un cambio de vida, hermoso". Después de los descuentos, el nuevo millonario recibiría aproximadamente 1.130 millones de pesos, lo que equivale a cerca de un millón de dólares.

La agencia está en funcionamiento desde 2018 y, aunque vendió premios, ninguno de la magnitud de este. La mayoría de los clientes de la agencia son del barrio y muchos son clientes fijos que suelen elegir los mismos números.

A pesar de la emoción, Vaca no pudo todavía identificar al ganador. "No ha aparecido y no sabemos. Pero deseamos que sea alguien de acá, alguno de los fijos", concluyó.

Informe de Celeste Benecchi.